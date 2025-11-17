EQS-CMS: Infineon Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Infineon Technologies AG / Aktienrückkäufe vom 10. November 2025 bis zum 14. November 2025 - Abschluss des Aktienrückkaufprogramms 2025

Infineon Technologies AG:

Aktienrückkaufprogramm 2025 – Wöchentliche Zwischenmeldung 9

Neubiberg, 17. November 2025

Aktienrückkaufprogramm 2025 – Woche 9 vom 10. November 2025 bis 14. November 2025 /

9. Zwischenmeldung

Bekanntmachung nach Art.5 Abs.1 lit.b) der Verordnung (EU) Nr.596/2014 und Art.2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Im Zeitraum vom 10. November 2025 bis einschließlich 14. November 2025 hat die Infineon Technologies AG insgesamt 51.868 Aktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2025 erworben, das am 15. September 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgegeben wurde. Der Rückkauf erfolgt im Auftrag der Infineon Technologies AG durch Einschaltung eines unabhängigen Kreditinstituts über den Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Aktienrückkaufprogramm 2025

Date Aggregiertes Volumen

(Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittkurs (EUR) Handelsplatz 10. November 2025 12.700 33,5699 Xetra 11. November 2025 13.000 33,6607 Xetra 12. November 2025 5.000 34,4720 Xetra 13. November 2025 10.584 36,6618 Xetra 14. November 2025 10.584 34,6557 Xetra

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind gemäß Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 auf der Internetseite der Infineon Technologies AG veröffentlicht unter https://www.infineon.com/de/about/investor/infineon-share/share-buyback-program



Insgesamt wurden während des Aktienrückkaufs vom 15. September 2025 bis einschließlich 14. November 2025 wie geplant 750.000 Aktien erworben. Das Aktienrückkaufprogramm 2025 endete daher am 14. November 2025. Der Gesamtkaufpreis beläuft sich auf 24.779.829 Euro, der durchschnittlich gezahlte Erwerbspreis pro Aktie beträgt damit 33,04 Euro.

Infineon Technologies AG

Der Vorstand

