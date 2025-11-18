EQS-News: Unter der Schirmherrschaft des Ministers für kommunale und ländliche Angelegenheiten und Wohnungswesen: Vereinbarung zur Einrichtung einer fortschrittlichen Hypothekenfinanzierungsplattform

EQS-News: LCM Partners / Schlagwort(e): Vertrag/Joint Venture

Unter der Schirmherrschaft des Ministers für kommunale und ländliche Angelegenheiten und Wohnungswesen: Vereinbarung zur Einrichtung einer fortschrittlichen Hypothekenfinanzierungsplattform



18.11.2025 / 22:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Eine Partnerschaft mit: REDF, SRC LCM-Partner

LONDON, 18. November 2025 /PRNewswire/ -- Unter der Schirmherrschaft und in Anwesenheit Seiner Exzellenz Herrn Majed bin Abdullah Al-Hogail, Minister für kommunale und ländliche Angelegenheiten und Wohnungswesen sowie Vorstandsvorsitzender des Immobilienentwicklungsfonds, gaben der Immobilienentwicklungsfonds (REDF) und die Saudi Real Estate Refinance Company (SRC) die Unterzeichnung einer dreiseitigen Partnerschaft mit LCM Partners bekannt.

LCM Partners ist eine der führenden privaten Kreditinvestmentfirmen in Europa und Mitglied von Brookfield. Über die Tochtergesellschaft von LCM, BCM Global, wird das Unternehmen unabhängige Hypothekendienstleistungen anbieten, um eine Partnerschaft aufzubauen, deren Ziel es ist, eine erstklassige, vielseitige Plattform für das Vermögens- und Servicemanagement im Königreich Saudi-Arabien zu schaffen.

Die Vereinbarung wurde von Herrn Ing. Loaye Al-Nahedh, CEO von REDF, Herrn Majid bin Fahd Al-Abduljabbar, CEO von SRC, und Herrn Paul Burdell, CEO von LCM Partners, unterzeichnet.

Diese Partnerschaft erfolgt im Rahmen der Stärkung des saudischen Ökosystems für Wohnungsbaufinanzierungen durch die Entwicklung fortschrittlicher, datengestützter Betriebslösungen und die Umsetzung eines globalen Modells für das Vermögens- und Finanzbetriebsmanagement. Darüber hinaus unterstützt es die Ziele der Saudi Vision 2030 und des Wohnungsbauprogramms, um saudischen Familien den Erwerb geeigneter Eigenheime zu ermöglichen und die Nachhaltigkeit des Wohnungsbaufinanzierungssektors zu gewährleisten.

Im Rahmen dieser strategischen Initiative wird LCM Partners durch die Ausgabe neuer Aktien Anteilseigner der National Support Company for Finance Services werden.

Seine Exzellenz, Herr Majed bin Abdullah Al-Hogail, bekräftigte: „Diese Partnerschaft stellt eine neue Phase in der Entwicklung des Ökosystems der Wohnungsbaufinanzierung dar und spiegelt die effektive Integration zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor wider. Er merkte an, dass sie die Attraktivität des saudischen Marktes für internationale Investoren unterstreicht und das Vertrauen in die Stärke und Widerstandsfähigkeit der saudischen Wirtschaft bestätigt."

Herr Ing. Loaye Al-Nahedh, CEO von REDF, erklärte: „Diese Partnerschaft erweitert die Bemühungen des Fonds, finanzielle Nachhaltigkeit zu fördern und die Möglichkeiten zum Erwerb von Wohneigentum durch strategische Kooperationen zu erweitern, die das nationale Wirtschaftswachstum und Innovationen im Immobiliensektor unterstützen. Die Vereinbarung wird dazu beitragen, die Effizienz der Vermögensverwaltung und die Qualität der Dienstleistungen für die Begünstigten zu verbessern."

Majid Al-Abduljabbar, CEO von SRC, betonte: „Die Vereinbarung ist ein wichtiger Schritt zur Entwicklung unterstützender Finanzierungsprodukte und zur Verbesserung der Qualität von Finanzierungsdienstleistungen auf dem saudischen Immobilienmarkt. Diese Partnerschaft bildet einen weiteren Meilenstein beim Aufbau eines integrierten und nachhaltigen Finanzierungsökosystems."

Bruce Flatt, CEO von Brookfield Asset Management, äußerte sich wie folgt: „Wir sind stolz auf unsere langjährige Partnerschaft mit LCM Partners und deren anhaltenden Erfolg bei der Einführung erstklassiger Kredit- und Serviceleistungen in neuen Märkten. Das Königreich Saudi-Arabien ist eine der dynamischsten und zukunftsorientiertesten Volkswirtschaften der Welt, und diese Initiative steht im Einklang mit dem Engagement von Brookfield, langfristig in die Immobilien- und Finanzinfrastruktur der Region zu investieren."

Paul Burdell, CEO von LCM Partners, äußerte sich erfreut über die verstärkte Zusammenarbeit mit dem Königreich und erklärte: „Seit unserer ersten Zusammenarbeit vor sieben Jahren basiert unsere Partnerschaft mit dem Königreich auf Vertrauen, Kontinuität und gemeinsamen Ambitionen. Die heutige Ankündigung markiert einen neuen Abschnitt: die Schaffung einer erstklassigen Serviceplattform, die die nächste Wachstumsphase auf dem Wohnungs- und Kreditmarkt unterstützen wird." Burdell fügte hinzu, dass das langfristige Engagement des Unternehmens im Königreich das Vertrauen in das Wachstum des Finanz- und Immobiliensektors in Saudi-Arabien widerspiegele.

Informationen zu LCM Partners

LCM Partners ist seit 2018 ein Mitglied von Brookfield. LCM ist seit 1999 im Kreditbereich tätig und verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Vermögensverwaltung, Investmentbanking, strategische Beratung, M&A und Business Intelligence. Als Pioniere des europäischen Verbraucher- und Mittelstandskreditgeschäfts ist das leitende Managementteam seit über 22 Jahren im Amt.

Informationen zu Brookfield

Brookfield Asset Management Ltd. (NYSE: BAM (TSX: BAM) ist ein weltweit führender Verwalter alternativer Vermögenswerte mit Hauptsitz in New York und verwaltet ein Vermögen von über 1 Billion US-Dollar in den Bereichen Infrastruktur, erneuerbare Energien und Energiewende, Private Equity, Immobilien und Kredite. Wir investieren das Kapital unserer Kunden langfristig mit Schwerpunkt auf Sachwerten und Unternehmen, die unverzichtbare Dienstleistungen erbringen und das Rückgrat der Weltwirtschaft bilden. Wir bieten eine Reihe alternativer Anlageprodukte für Investoren weltweit an – darunter öffentliche und private Pensionskassen, Stiftungen, Staatsfonds, Finanzinstitute, Versicherungsgesellschaften und private Vermögensanleger. Wir nutzen die langjährige Erfahrung von Brookfield als Eigentümer und Betreiber, um wertorientiert zu investieren und für unsere Kunden über Konjunkturzyklen hinweg attraktive Renditen zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.brookfield.com.

LCM Partners Medienarbeit:

Alison Swonnell

aswonnell@lcmpartners.eu

https://lcmpartners.eu/

Brookfield Medienarbeit:

Rachel Wood

Rachel.wood@brookfield.com

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/unter-der-schirmherrschaft-des-ministers-fur-kommunale-und-landliche-angelegenheiten-und-wohnungswesen-vereinbarung-zur-einrichtung-einer-fortschrittlichen-hypothekenfinanzierungsplattform-302619228.html

18.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2232182 18.11.2025 CET/CEST