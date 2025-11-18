W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Düsseldorfer Rüstungskonzern

Rheinmetall steckt sich neue Ziele - Mehr Umsatz und Gewinn

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Rüstung
Artikel teilen:
Quelle: nitpicker/Shutterstock.com

Rheinmetall hat sich neue Mittelfrist-Ziele gesteckt.

Der Düsseldorfer Rüstungskonzern will bis 2030 auch dank der neuen Marine-Sparte den Umsatz ausbauen und profitabler arbeiten. Rheinmetall wolle 2030 einen Umsatz von rund 50 Milliarden Euro erzielen, die operative Marge solle dann bei über 20 Prozent liegen, teilte das Management im Rahmen eines Kapitalmarkttags am Dienstag mit.

Der Dax-Konzern profitiert von der Aufrüstung der Nato-Staaten angesichts der russischen Angriffen auf die Ukraine. Rheinmetall will auch durch Zukäufe wachsen und hatte jüngst die Übernahme der Militärsparte der Bremer Lürssen-Werftengruppe angekündigt.

Rheinmetalls mittelfristige Ziele erstreckten sich bislang bis 2027 und umfassten einen Konzernumsatz von 20 Milliarden Euro und eine operative Marge von 18 Prozent.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Rheinmetall

Das könnte dich auch interessieren

Rüstungskonzern
Hensoldt erwartet erst ab 2027 stärkeres Wachstum11. Nov. · Reuters
Hensoldt erwartet erst ab 2027 stärkeres Wachstum
Prognose bestätigt
Renk legt im Rüstungsboom weiter zu13. Nov. · dpa-AFX
Renk legt im Rüstungsboom weiter zu
Aktie sackt ab
Heidelberger Druck bekommt weniger Aufträge12. Nov. · dpa-AFX
Heidelberger Druck bekommt weniger Aufträge
Analystenlob nach Zahlen
Siemens Energy auf Rekordhochgestern, 11:31 Uhr · dpa-AFX
Siemens Energy auf Rekordhoch
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 16.11.2025
Wie geht's nach dem Shutdown weiter? Das sagt die Statistik16. Nov. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden