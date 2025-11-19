W​e​r​b​u​n​g ausblenden

APA ots news: willhaben-Auswertung: Diese Second Hand-Produkte sind größte Hebel zur Emissionsvermeidung

Österreich (APA-ots) - Besondere "Klima-Heroes": Gefrierschränke,  
Waschmaschinen, 
Fitnessgeräte und Fahrräder aus zweiter Hand 

willhaben-Marktplatz: Mehr als 160.000 Tonnen COe werden pro Jahr 
potentiell vermieden 

willhaben beauftragt als Österreichs größter digitaler Marktplatz 
seit Jahren Studien, die den Effekt der Plattform-Nutzung und die 
entsprechende Umwelt-Auswirkung berechnen. Im Fokus der aktuellen 
Auswertung: Bei welchen Kategorien und Produkten hat ein Kauf aus 
zweiter Hand besonders viel Potential, Emissionen einzusparen und 
nachhaltig zu handeln. 

Individuelles Potential: Die nachhaltigsten "Klima-Heroes" 

Wer sich vornimmt, bei der Anschaffung von Dingen, die täglich 
genutzt werden, die bestmögliche Vermeidung von Emissionen zu 
erreichen, ist bei Second Hand-Käufen grundsätzlich schon sehr gut 
unterwegs. Als regelrechte "Klima-Heroes" tun sich in diesem 
Zusammenhang Gefrierschränke, Waschmaschinen, Fitnessgeräte und 
Fahrräder, die bewusst aus zweiter Hand erworben werden, hervor. 
Durchschnittlich sind es mehr als 600 Kilogramm COe, die vermieden 
werden können, wenn gezielt ein Gefrierschrank oder eine Gefriertruhe 
nicht neu gekauft und somit produziert werden muss, sondern über 
willhaben ein neues Zuhause findet. Mehr als 300 Kilogramm COe- 
Vermeidungspotential sind es, wenn eine Waschmaschine aus zweiter 
Hand gekauft wird. Auch Fitnessgeräten wie Heimtrainern oder auch 
Fahrrädern eine zweite Chance zu geben, birgt im Schnitt mehr als 200 
Kilogramm potentieller COe-Einsparungen. 

Top 10: Das willhaben-Kategorien-Ranking mit dem größten Potential 
zur Emissionsvermeidung 
1. Kühl-/ Gefriergeräte (z. B. Gefrierschränke oder Gefriertruhen) 
2. Waschen / Trocknen (z. B. Waschmaschinen oder Kombigeräte) 
3. Fitnessgeräte (z. B. Crosstrainer oder Stepper) 
4. Fahrräder (z. B. E-Bikes oder Gravel Bikes) 
5. Kühltechnik (z. B. Kühlschränke) 
6. Koch- / Grill- / Imbisstechnik (z. B. Fritteusen oder Öfen) 
7. Kinderfahrzeuge (z. B. Dreiräder) 
8. Herde / Backöfen (z. B. Herde oder Dunstabzüge) 
9. Computer / Tablets (z. B. Laptops oder Stand-PCs) 
10. Klimageräte / Ventilatoren (z. B. Klimaanlagen oder Ventilatoren) 

willhaben-Effekt: Mehr als 160.000 Tonnen COe wurden 2024 allein am 
Marktplatz potentiell vermieden 
Durch Kaufen und Verkaufen auf dem Marktplatz konnten die Userinnen 
und User von willhaben im Jahr 2024 potentiell die Emission von mehr 
als 160.000 Tonnen COe vermeiden. Davon entfielen beispielsweise 
mehr als 68.000 Tonnen auf den Bereich Sport & Sportgeräte und mehr 
als 60.000 Tonnen auf die Kategorie Wohnen / Haushalt / Gastronomie. 
Die Analyse basiert auf Daten von mehr als 8 Millionen im Jahr 2024 
verkauften Gegenständen und wurde mit Erkenntnissen von Online- 
Befragungen über das Kauf- und Verkaufsverhalten von mehr als 11.000 
willhaben Nutzerinnen und Nutzer erweitert. 

Methodik 
Im Zuge der "Second Hand Effect"-Studie, durchgeführt von Vaayu in 
2025, wurden potentiell vermiedene COe durch den Handel von Second 
Hand-Gütern eingeschätzt und hochgerechnet. Beschriebene Emissionen 
gelten als potentiell vermiedene Emissionen, nachdem sie das Ergebnis 
einer hypothetischen Berechnung sind. Diese Schätzungen beinhalten 
eine Gegenüberstellung des tatsächlichen Szenarios (Kauf eines 
gebrauchten Artikels über willhaben) und eines hypothetischen 
Alternativ-Szenarios (Kauf eines vergleichbaren neuen Artikels), 
sowie die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Second Hand-Kauf 
tatsächlich einen Neukauf ersetzt (= Replacement Rate). Die 
detaillierte Methodik seitens Vaayu findet sich >hier . 

Da die Methodik der vermiedenen Emissionen nur für Second Hand- 
Verbrauchsgüter geeignet ist, die tatsächlich den Kauf eines neuen 
Artikels ersetzen, wurden die folgenden Kategorien nicht 
berücksichtigt: Antiquitäten / Kunst, Dienstleistungen, Tiere und 
Tierbedarf, sowie Jobs. Immobilien und motorisierte Fahrzeuge wurden 
aufgrund der aktuellen Herausforderungen für die korrekte Bemessung 
der vermiedenen Emissionen, insbesondere der gesamten Ökobilanz eines 
Fahrzeugs, ebenso nicht in die Evaluierung aufgenommen. 

