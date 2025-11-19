W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Brandenburg stimmt Rundfunkreform zu

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

POTSDAM (dpa-AFX) - Brandenburg hat als letztes Bundesland dem Reformstaatsvertrag für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zugestimmt. Damit ist der Weg frei, dass die Reform von ARD, ZDF und Deutschlandradio zum 1. Dezember in Kraft tritt. Eine Mehrheit der BSW-Koalitionsfraktion stimmte zwar mit Nein, die CDU-Opposition sicherte aber die Zustimmung./svv/DP/jha

Das könnte dich auch interessieren

Chip-Engpass
Niederlande geben Kontrolle über Chip-Firma Nexperia abheute, 10:58 Uhr · dpa-AFX
Niederlande geben Kontrolle über Chip-Firma Nexperia ab
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 16.11.2025
Wie geht's nach dem Shutdown weiter? Das sagt die Statistik16. Nov. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden