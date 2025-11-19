Original-Research: Path2 Hydrogen AG (von First Berlin Equity Research GmbH):...

W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: Path2 Hydrogen AG - from First Berlin Equity Research
GmbH

19.11.2025 / 14:44 CET/CEST
Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Path2 Hydrogen AG

     Company Name:                Path2 Hydrogen AG
     ISIN:                        DE000A1A6WB2

     Reason for the research:     Initiation of coverage
     Recommendation:              Buy
     from:                        19.11.2025
     Target price:                2,00 Euro
     Target price on sight of:    12 Monate
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Dr. Karsten von Blumenthal


First Berlin Equity Research hat am 19.11.2025 die Coverage von Path2
Hydrogen AG (ISIN: DE000A1A6WB2) aufgenommen. Analyst Dr. Karsten von
Blumenthal stuft die Aktie mit einem BUY-Rating ein, bei einem Kursziel von
EUR 2,00.

Zusammenfassung:
Path2 Hydrogen ist eine deutsche Holdinggesellschaft, deren Ziel es ist, ein
vertikal integriertes Wasserstoff-Ökosystem zu schaffen, um kohlenstoffarme
Energie zu sehr niedrigen Preisen zu liefern. Ihre 100%ige
US-Tochtergesellschaft GenH2 entwickelt und produziert standardisierte
Anlagen zur Verflüssigung und Speicherung von Wasserstoff. Zu ihrem
Technologieteam gehören ehemalige NASA-Forscher und -Entwickler mit
jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung und dem Bau von
Wasserstofflösungen. In der Vergangenheit bestand der größte Nachteil von
flüssigem Wasserstoff darin, dass bei seiner Lagerung und seinem Transport
ca. 30% bis 50% verloren gingen. Die kryogene Controlled Storage-Lösung von
GenH2 löst dieses Problem und ermöglicht eine verlustfreie Lagerung und
einen verlustfreien Transport von flüssigem Wasserstoff, was die
Wirtschaftlichkeit von Anwendungsfällen für flüssigen Wasserstoff erheblich
verbessert. Die innovative Technologie basiert auf der Forschung und
Entwicklung der NASA sowie auf Tests mit verlustfreien Methoden und ist
durch Patente geschützt. Wir sind daher der Ansicht, dass diese Technologie
einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil gegenüber herkömmlicher
Flüssigwasserstofftechnologie und der Speicherung von komprimiertem
gasförmigem Wasserstoff bietet. GenH2 bietet auch Wasserstoffverflüssiger in
verschiedenen Größen an (20 kg/Tag bis zu 5 Tonnen/Tag), die ein
patentiertes System nutzen, das keine Vorkühlung mit flüssigem Stickstoff
erfordert. GenH2 bedient Märkte wie Schwerlasttransport, Massenverkehr,
Schienenverkehr, Schifffahrt, Luftfahrt und Industrie. Nach der Übernahme
von GenH2 im März gab Path2 Hydrogen im Oktober 2025 bekannt, dass es eine
Vereinbarung zum Erwerb von 100% von ProtonH2 geschlossen hat, das über eine
patentierte Technologie zur Herstellung großer Mengen kohlenstoffarmen
Wasserstoffs aus erschöpften Ölreservoirs zu sehr niedrigen Kosten von ca.
0,75 $/kg Wasserstoff verfügt. Durch die Kombination des
Upstream-Unternehmens ProtonH2 mit dem Midstream-Unternehmen GenH2 wird
Path2 Hydrogen in der Lage sein, kohlenstoffarmen Wasserstoff zu
rekordniedrigen Preisen zu produzieren, zu speichern und zu transportieren.
Zu den wichtigsten Kunden dürften KI-Rechenzentren, industrielle Abnehmer
sowie Logistik- und Transportunternehmen zählen. In unserer
Coverage-Aufnahme stützen wir unsere Bewertung ausschließlich auf GenH2,
sehen jedoch ein erhebliches Aufwärtspotenzial in der zukünftigen
Kombination von GenH2 und ProtonH2. Unsere DCF-basierte Bewertung ergibt ein
Kursziel von EUR2,00. Wir nehmen die Coverage mit einer Kaufempfehlung auf
(Aufwärtspotenzial: 150%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=0e1e33e546ba2081ebc172a7279c28dc

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

