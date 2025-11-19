Original-Research: Path2 Hydrogen AG (von First Berlin Equity Research GmbH):...

^ Original-Research: Path2 Hydrogen AG - from First Berlin Equity Research GmbH 19.11.2025 / 14:44 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Path2 Hydrogen AG Company Name: Path2 Hydrogen AG ISIN: DE000A1A6WB2 Reason for the research: Initiation of coverage Recommendation: Buy from: 19.11.2025 Target price: 2,00 Euro Target price on sight of: 12 Monate Last rating change: - Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat am 19.11.2025 die Coverage von Path2 Hydrogen AG (ISIN: DE000A1A6WB2) aufgenommen. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal stuft die Aktie mit einem BUY-Rating ein, bei einem Kursziel von EUR 2,00. Zusammenfassung: Path2 Hydrogen ist eine deutsche Holdinggesellschaft, deren Ziel es ist, ein vertikal integriertes Wasserstoff-Ökosystem zu schaffen, um kohlenstoffarme Energie zu sehr niedrigen Preisen zu liefern. Ihre 100%ige US-Tochtergesellschaft GenH2 entwickelt und produziert standardisierte Anlagen zur Verflüssigung und Speicherung von Wasserstoff. Zu ihrem Technologieteam gehören ehemalige NASA-Forscher und -Entwickler mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung und dem Bau von Wasserstofflösungen. In der Vergangenheit bestand der größte Nachteil von flüssigem Wasserstoff darin, dass bei seiner Lagerung und seinem Transport ca. 30% bis 50% verloren gingen. Die kryogene Controlled Storage-Lösung von GenH2 löst dieses Problem und ermöglicht eine verlustfreie Lagerung und einen verlustfreien Transport von flüssigem Wasserstoff, was die Wirtschaftlichkeit von Anwendungsfällen für flüssigen Wasserstoff erheblich verbessert. Die innovative Technologie basiert auf der Forschung und Entwicklung der NASA sowie auf Tests mit verlustfreien Methoden und ist durch Patente geschützt. Wir sind daher der Ansicht, dass diese Technologie einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil gegenüber herkömmlicher Flüssigwasserstofftechnologie und der Speicherung von komprimiertem gasförmigem Wasserstoff bietet. GenH2 bietet auch Wasserstoffverflüssiger in verschiedenen Größen an (20 kg/Tag bis zu 5 Tonnen/Tag), die ein patentiertes System nutzen, das keine Vorkühlung mit flüssigem Stickstoff erfordert. GenH2 bedient Märkte wie Schwerlasttransport, Massenverkehr, Schienenverkehr, Schifffahrt, Luftfahrt und Industrie. Nach der Übernahme von GenH2 im März gab Path2 Hydrogen im Oktober 2025 bekannt, dass es eine Vereinbarung zum Erwerb von 100% von ProtonH2 geschlossen hat, das über eine patentierte Technologie zur Herstellung großer Mengen kohlenstoffarmen Wasserstoffs aus erschöpften Ölreservoirs zu sehr niedrigen Kosten von ca. 0,75 $/kg Wasserstoff verfügt. Durch die Kombination des Upstream-Unternehmens ProtonH2 mit dem Midstream-Unternehmen GenH2 wird Path2 Hydrogen in der Lage sein, kohlenstoffarmen Wasserstoff zu rekordniedrigen Preisen zu produzieren, zu speichern und zu transportieren. Zu den wichtigsten Kunden dürften KI-Rechenzentren, industrielle Abnehmer sowie Logistik- und Transportunternehmen zählen. In unserer Coverage-Aufnahme stützen wir unsere Bewertung ausschließlich auf GenH2, sehen jedoch ein erhebliches Aufwärtspotenzial in der zukünftigen Kombination von GenH2 und ProtonH2. Unsere DCF-basierte Bewertung ergibt ein Kursziel von EUR2,00. Wir nehmen die Coverage mit einer Kaufempfehlung auf (Aufwärtspotenzial: 150%). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. You can download the research here: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=0e1e33e546ba2081ebc172a7279c28dc Contact for questions: First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com --------------------------------------------------------------------------- The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases. View original content: https://eqs-news.com/?origin_id=7b23c75d-c54c-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=en --------------------------------------------------------------------------- 2232736 19.11.2025 CET/CEST °