AKTIEN IM FOKUS: Deutsche KI-Hoffnungen dank Nvidia im Aufwind

FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Die große Erleichterung der Anleger über starke Nvidia -Zahlen hat am Donnerstag auch auf europäische Profiteure der Künstliche-Intelligenz-Bewegung ausgestrahlt. Die zuletzt unter Anlegern aufkeimende Angst vor Übertreibungen und dem Platzen einer "KI-Blase" wurde gemildert vom starken Quartalswachstum des Chipkonzerns.

Neben dem Kursanstieg um zuletzt 1,6 Prozent der Aktien des deutschen Chipkonzerns Infineon , bei dem Anleger zunehmend auch auf KI-Chancen setzten, zogen vor allem indirekt beteiligte deutsche Aktien mit Fantasie für den Energiebedarf und den Bau von KI-Rechenzentren an. Siemens Energy kratzten mit einem Kurssprung um 4,1 Prozent als Dax -Spitzenreiter am Rekordhoch und Hochtief zogen als bester MDax -Wert um 3,2 Prozent an.

"Die Unsicherheit im Markt war greifbar, doch der Börsenprimus enttäuschte nicht", schrieb der Activtrades-Analyst Frank Sohlleder. Nvidia habe den Anlegern mit Blick auf deren jüngst aufgekommenen KI-Sorgen die passende Antwort gegeben, kommentierte Analyst Blayne Curtis vom Analysehaus Jefferies. Laut dem Deutsche-Bank-Experten Jim Reid werden "jegliche Befürchtungen einer Blase wieder in den Hintergrund gedrängt".

"Die starken Zahlen zeigen, dass die Investitionen in KI-Infrastruktur weiter steigen - von Hyperscalern, Cloud-Anbietern und Regierungen. Das spricht nicht für eine KI-Blase, sondern für eine anhaltend hohe strukturelle Nachfrage", gab auch Maximilian Wienke vom Broker eToro Entwarnung.

Nachdem zuletzt aber auch Bedenken aufgekommen waren, dass die US-Notenbank Fed im Dezember nicht nochmals ihre Zinsen senken wird, wird es am Nachmittag eine weitere Belastungsprobe für die allgemeine Kurserholung geben. Dann wird in den USA nach dem mehrwöchigen Teilstillstand der US-Regierungsbehörden der Arbeitsmarktbericht für September nachgeholt.

Was den Dax-Spitzenreiter Siemens Energy betrifft, könnten im Laufe des Tages auch noch Neuigkeiten vom Kapitalmarkttag des Energietechnik-Konzerns Impulse liefern. Ein Händler geht davon aus, dass die optimistischen Unternehmensziele für das Jahr 2028 bestätigt werden. Mitte November waren diese im Zuge des Quartalsberichts erneut und deutlich erhöht worden. Daraufhin hatten die Aktien vor wenigen Tagen mit 114,80 Euro ihren bisherigen Rekord aufgestellt. Am Donnerstag wurden sie nun in der Spitze zu 114,55 Euro gehandelt./tih/niw/mis