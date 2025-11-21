EQS-News: Börse Hannover mit neuem Börsenrat

Emittent / Herausgeber: Börse Hannover / Schlagwort(e): Sonstiges

Börse Hannover mit neuem Börsenrat



21.11.2025 / 12:00 CET/CEST

Hannover, 21. November 2025 - Der neue Börsenrat der Börse Hannover für die Amtsperiode 2026 bis 2028 steht fest. Bei der heutigen konstituierenden Sitzung wurde Jörg Frischholz, Vorsitzender des Vorstandes der Norddeutsche Landesbank Girozentrale, erneut zum Vorsitzenden gewählt. Matthias Battefeld, Mitglied des Vorstandes der Hannoversche Volksbank eG, und Sabine Tegtmeyer-Dette, Staatssekretärin des Niedersächsischen Finanzministeriums, übernehmen die Stellvertretung.



Der Börsenrat ist u. a. für die Bestellung und Überwachung der Geschäftsführung sowie den Erlass der wichtigsten Regelwerke, wie die Börsen-, Entgelt- und Gebührenordnung, zuständig und stellt das zentrale Organ der Börse Hannover dar. Das Gremium setzt sich aus Vertretern von Kreditinstituten, Skontroführern, Market Makern, Versicherungen sowie Unternehmen zusammen, deren Wertpapiere an der Börse Hannover zugelassen sind:

Der Börsenrat Hannover 2026 bis 2028

Vorsitzender Jörg Frischholz Vorsitzender des Vorstandes der Norddeutsche Landesbank Girozentrale Stv. Vorsitzende Matthias Battefeld Mitglied des Vorstandes der Hannoversche Volksbank eG Sabine Tegtmeyer-Dette Staatssekretärin des Niedersächsischen Finanzministeriums Weitere Mitglieder Ralf Ebert Direktor der Sparkasse Hannover Thomas Hartmann Niederlassungsleiter der Commerzbank AG - Hannover Markus Heidler Head of Investor Relations der Salzgitter AG Dr. Christian Hermelingmeyer Mitglied des Vorstandes der Hannover Rück SE Dr. Alexander Hildner Bereichsleiter/Divisional Head Firmenkundengeschäft Nord und Ost der DZ Bank AG Torsten Hobinder Leiter Prozesse Transaktionsservice der Deutsche WertpapierService Bank AG Ina Jähne Rechtsanwältin der Jähne Günther Rechtsanwälte PartGmbB Kai Jordan Mitglied des Vorstandes der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Mathias Kiep Mitglied des Vorstandes der TUI Group Petra Müller Head of Investor Relations der Sartorius AG Gerrit Neske Leiter der Niederlassung der ODDO BHF Aktiengesellschaft - Hannover Martin Schilling Leiter Geschäftsstelle Private Banking des Bankhauses M.M. Warburg & CO Christoph Schmitz Persönlich haftender Gesellschafter der Bankhaus C. L. Seeliger KG Michael Schnebeck Mitglied der Geschäftsführung der Deutsche Bank AG Filiale Hannover Dirk Schwingel Mitglied des Vorstandes der Viscom AG Dr. Julia Stolpe Leiterin Asset Management der Volkswagen AG Dirk Urmoneit Geschäftsführer der Scalable GmbH Dr. Christoph Willeke Head of Finance & Treasury der Continental AG Jana Desirée Wunderlich Leiterin Kapitalanlagen der Hannoversche Kassen Sachverständige Prof. Dr. Marc

Hansmann Mitglied des Vorstandes der enercity AG Michael Kiesewetter Vorsitzender des Vorstandes der Investitions- und Förderbank Niedersachsen Marco Krausz Leiter der Marktregion SME der UniCredit Bank GmbH Dr. Axel von der Ohe Stadtkämmerer der Landeshauptstadt Hannover



Über die Börse Hannover

Die Börse Hannover gehört neben der Börse Hamburg und der Börse Düsseldorf zu den drei Wertpapierbörsen unter der Trägergesellschaft der BÖAG Börsen AG.

Ein besonderer Schwerpunkt der Börse Hannover liegt in der Initiierung von nachhaltigen Indizes. Im Jahr 2007 lancierte sie den Global Challenges Index (GCX) in Zusammenarbeit mit ISS Sustainability Solutions und später den Global Ethical Values Index (GEVX) mit MSCI Research. 2023 kam der GCX Paris Aligned hinzu, der die Vorgaben der Dekarbonisierung zum Pariser Klimaabkommen beinhaltet. Das Index-Spektrum wird ergänzt durch den Global Challenges Corporates (GCC), ein Korb nachhaltiger Anleihe-Emittenten, die in Anlehnung an die Kriterien des GCX selektiert werden.

Mit dem NISAX bietet die Börse Hannover darüber hinaus einen regionalen Index, der die Entwicklung der aktuell 20 wichtigsten börsennotierten Unternehmen in Niedersachsen widerspiegelt.

Seit Dezember 2024 betreibt die Börse Hannover in Kooperation mit Scalable Capital die elektronische Handelsplattform European Investor Exchange, welche speziell auf die Bedürfnisse europäischer Investorinnen und Investoren zugeschnitten ist.

Weitere Informationen unter: www.boersenag.de und www.boerse-hannover.de/



