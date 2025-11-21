EQS-News: Circus ernennt Frank Holtey zum neuen Chief Commercial Officer

EQS-News: Circus SE / Schlagwort(e): Personalie

Circus ernennt Frank Holtey zum neuen Chief Commercial Officer



München, 21. November 2025 – Die Circus Group (WKN: A2YN35 / Symbol: CA1), ein globaler Technologieführer im Bereich autonomer KI-Robotiksysteme, gibt heute die Ernennung von Frank Holtey zum neuen Chief Commercial Officer (CCO) bekannt.

Frank Holtey verfügt über mehr als 30 Jahre internationaler Vertriebserfahrung und ist bereits seit 1,5 Jahren im Management des Unternehmens tätig, wo er als Director Global Affairs maßgeblich den internationalen Geschäftsaufbau sowie die Entwicklung zentraler Key Accounts wie REWE vorangetrieben hat.

In seiner neuen Funktion übernimmt Holtey die Gesamtverantwortung für die kommerzielle Strategie mit Fokus auf Wachstum, Markenpositionierung und internationale Expansion der Circus Group – in einer Phase, in der das Unternehmen seine Hochvolumenproduktion deutlich erweitert, die Roll-outs des CA-1 KI-Roboters mit Großkunden wie REWE und Meta skaliert und gleichzeitig seine Vertriebsaktivitäten im Verteidigungssektor im europäischen Raum stark ausbaut.

Das Unternehmen plant mit Auslieferungen seiner autonomen Systeme im deutlichen dreistelligen Bereich bereits für das kommende Jahr und stärkt hierfür mit Frank Holtey das Executive Leadership Team des Unternehmens.

„Frank übernimmt die Rolle des CCO zu einem entscheidenden Zeitpunkt“, sagt Nikolas Bullwinkel, CEO und Gründer von Circus. „Wir befinden uns in einer dynamischen Skalierungsphase mit internationalen Roll-outs, strategischen Partnerschaften und stark wachsender Nachfrage. Als außergewöhnlich erfahrene Führungskraft, die unternehmerisches Denken, Vertriebsexzellenz und strategisches Markenverständnis vereint und ein tiefes Verständnis unseres Geschäfts hat, wird Frank eine zentrale Rolle bei der Expansion einnehmen.“

Frank Holtey ergänzt: „Ich freue mich sehr darauf, die Entwicklung von Circus in einer so dynamischen Phase mitgestalten zu dürfen. Mein klares Ziel ist es, gemeinsam mit dem Team starke, nachhaltige Impulse zu setzen und Circus zu einem internationalen Marktführer zu entwickeln.“



Mit seinem Eintritt übernimmt Frank Holtey die Gesamtverantwortung für Vertrieb und Strategie, Marketing, Partner Relations und Customer Experience. Dr. Max Schwaller, VP Commercial bei Circus und zuvor Vertriebsdirektor bei Marktführer Rational, konzentriert sich weiterhin auf den Aufbau neuer Großkunden und Geschäftsbereiche im europäischen Markt.



Über Circus Group

Circus Group (XETRA: CA1) ist ein globales KI- und Robotikunternehmen, das autonome Infrastruktur- und Versorgungssysteme für kommerzielle und militärische Anwendungen entwickelt. Auf Basis patentierter Embodied-AI-Robotik-Technologie liefert Circus modulare, hochzuverlässige Systeme – darunter den CA-1, den weltweit ersten vollautonomen KI-Roboter für die Produktion von Mahlzeiten, der sich bereits in der Serienfertigung befindet. Von kommerzieller Lebensmittelautomatisierung bis hin zu souveränen, mobilen Verteidigungsversorgungseinheiten bietet Circus robuste, ressourceneffiziente autonome Systeme, entwickelt in Deutschland und weltweit gefertigt – mit der Mission, die Menschheit nachhaltig zu versorgen und zu unterstützen.



Kontakt

Circus SE

St.-Martin-Straße 112

81669 München

press@circus-group.com



