Original-Research: HMS Bergbau AG (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: HMS Bergbau AG - von Montega AG

21.11.2025 / 10:01 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu HMS Bergbau AG

     Unternehmen:               HMS Bergbau AG
     ISIN:                      DE0006061104

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      21.11.2025
     Kursziel:                  76,00 EUR (zuvor: 72,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach

Roadshow-Feedback: Aufstockung der Unternehmensanleihe dürfte Wachstumskurs
beschleunigen

Wir waren gestern mit CEO Dennis Schwindt und CFO Jens Moir in Hamburg auf
Roadshow, nachdem zuletzt bereits Genf, Monaco, Frankfurt und Paris auf der
Agenda standen.

Transformation des Geschäftsmodells: Im Rahmen der Roadshow-Präsentation
stand neben der bisherigen Entwicklung auch die vertikale Integration
einerseits und der signifikante Ausbau des Bereichs Flüssigtreibstoff im
Mittelpunkt. Das traditionelle Geschäftsmodell von HMS basiert auf dem
risikoarmen Handel mit Kohle, bei dem Lieferanten- und Kundenverträge
simultan abgeschlossen werden und damit eine stabile Bruttomarge von rund 3%
erzielt wird. Ergänzt wird dies durch Zusatzleistungen wie Inlandslogistik
und Dokumentenmanagement, die insbesondere für mittelständische Abnehmer in
Schwellenländern essenziell sind. Die hohe Skalierbarkeit dieses Modells
zeigte sich eindrucksvoll zwischen 2020 und 2024, als sich der Umsatz bei
nahezu unveränderter Mitarbeiterzahl verfünffachte.

Mit der Übernahme eines erfahrenen Teams treibt HMS nun den strategisch
wichtigen Ausbau des Bereichs Flüssigbrennstoffe voran, der mit ähnlichen
Margen, aber deutlich höherer Transaktionsfrequenz einhergeht und eine
spürbare Risikodiversifikation gegenüber dem Kohlehandel ermöglicht.
Parallel dazu markiert die beginnende vertikale Integration über die
Mehrheitsbeteiligung an der Mine in Botswana einen strukturellen Wandel: Ab
dem kommenden Jahr wird HMS erstmals eigene Kohle produzieren und dadurch
einen zusätzlichen Teil der Wertschöpfung realisieren. Zwar dürfte der
Anteil der Eigenproduktion zunächst nur im mittleren einstelligen
Prozentbereich des gesamten Handelsvolumens liegen, jedoch mit deutlich
höheren Bruttomargen von über 30%, die sich bereits ab 2026 positiv in den
Ergebnissen niederschlagen sollten.

Aufstockung der Anleihe stärkt Wachstumspfad: Mit der Anfang November
erfolgten Aufstockung der bestehenden 10%-Anleihe 2025/2030 um weitere 20
Mio. EUR auf nunmehr 70 Mio. EUR baut HMS seine finanzielle Basis gezielt
aus, um die Skalierung des Handelsgeschäfts sowie den Ausbau des Bereichs
Flüssigbrennstoffe zu beschleunigen. Die Platzierung unterstreicht u.E. das
Vertrauen institutioneller Investoren in die Profitabilität und
Wachstumsfähigkeit des Geschäftsmodells. Die zusätzlichen Mittel erhöhen
unmittelbar die operative Flexibilität: Bereits bei einem fünffachen
jährlichen Umschlag kann HMS mit 20 Mio. EUR zusätzlicher Liquidität rund
EUR 100 Mio. zusätzlichen Umsatz generieren, was bei einer Bruttomarge von
rund 3% einem zusätzlichen Bruttoertrag von ca. 3 Mio. EUR entspricht,
während die Kostenstruktur nur unterproportional ansteigt. Dem gegenüber
stehen etwa 2 Mio. EUR an zusätzlichen jährlichen Zinsaufwendungen aus der
Anleiheaufstockung. Bereits bei einem höheren Umschlag der Mittel, wie er
insbesondere im Flüssigbrennstoffgeschäft üblich ist, würde der zusätzliche
Bruttoertrag weiter ansteigen.

Fazit: Die erfolgreichen Roadshows zeigen u.E. das steigende Interesse der
Investoren an der HMS-Aktie. Mit der zusätzlichen Liquidität aus der
Anleiheaufstockung dürfte sich der Wachstumskurs beschleunigen und
insbesondere im kommenden Jahr zu einer deutlichen Ergebnissteigerung
führen. Wir modellieren die Effekte der zusätzlichen finanziellen Mittel und
steigern unsere Prognosen für 2026ff. Dies schlägt sich auch im neuen
Kursziel i.H.v. 76,00 EUR (zuvor: 72,00 EUR) wider, sodass wir unsere
Kaufempfehlung bekräftigen.



Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit
klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst
Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch
erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als
ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert
sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung
von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig
orientierte Value Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär
aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega
zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top Management, profunde
Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen
Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=2710a060139d270e3b9f0a2b3bb2be34

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: research@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

---------------------------------------------------------------------------

