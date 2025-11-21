IRW-News: New Earth Resources Corp. : New Earth Resources unterzeichnet Optionsvereinbarung für das Seltenerdprojekt Red Wine in Labrador

IRW-PRESS: New Earth Resources Corp. : New Earth Resources unterzeichnet Optionsvereinbarung für das Seltenerdprojekt Red Wine in Labrador

Vancouver, British Columbia - 21. November 2025 / IRW-Press / NEW EARTH RESOURCES CORP. (CSE: EATH) (New Earth oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit der Firma Northex Capital Partners Inc. (Northex) eine Optionsvereinbarung (die Vereinbarung) per 19. November 2025 zum Erwerb des Seltenerdprojekts Red Wine (das Projekt) unterzeichnet hat. Das Projekt besteht aus zwei nicht zusammenhängenden Mineralkonzessionen mit einer Gesamtfläche von rund 1.575 Hektar und befindet sich in Labrador (Kanada).

Die erste Konzession befindet sich im Central Mineral Belt (CMB) der Provinz Neufundland und Labrador und erstreckt sich über eine Fläche von rund 1.425 Hektar. Sie liegt ca. 110 km nordöstlich von Churchill Falls und ca. 20 km östlich der befestigten Zufahrtsstraße zum Wasserkraftwerk am Orma Lake, die an den Trans-Labrador Highway anschließt. Darüber hinaus umfasst das Projekt eine zweite eigenständige Konzession mit zusätzlich 150 Hektar Grundfläche, die ca. 9 km weiter nordöstlich liegt.

Gemäß der Vereinbarung zum Erwerb des Projekts verpflichtet sich das Unternehmen, insgesamt 4.500.000 Klasse-A-Stammaktien des Unternehmens (jeweils eine Aktie) an Northex auszugeben wie folgt: 1.250.000 Aktien innerhalb von 10 Werktagen nach Unterzeichnung der Vereinbarung; weitere 1.500.000 Aktien spätestens am ersten Jahrestag der Vereinbarung; und weitere 1.750.000 Aktien spätestens am zweiten Jahrestag der Vereinbarung. Die im Rahmen der Vereinbarung ausgegebenen Aktien unterliegen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen einer viermonatigen Haltedauer. Das Unternehmen gewährt Northex außerdem eine Beteiligungsgebühr in Form einer NSR-Lizenzgebühr von 2,0 % für das Projekt. Northex steht in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen.

Über das Unternehmen

New Earth Resources Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das Explorationsprojekte im frühen und fortgeschrittenen Ausbaustadium erwirbt und diese erschließt. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, die Urankonzession Lucky Boy mit ihrem ehemaligen Produktionsbetrieb, ist zu 100 % in Besitz des Unternehmens und liegt im Gila County im US-Bundesstaat Arizona. Das Projekt Lucky Boy besteht aus 14 Lode-Claims und erstreckt sich über eine Fläche von rund 273 Acres. Es umfasst einen kleinen Tagebau und Untertagebau, aus denen jeweils in den 1950er Jahren, und dann erneut in den 1970er Jahren, Uran gefördert wurde. Neben Lucky Boy gehören zum Uranportfolio des Unternehmens auch drei Claims in der kanadischen Provinz Saskatchewan mit einer Gesamtfläche von 365 Hektar.

Das Unternehmen hat eine Optionsvereinbarung für den Erwerb sämtlicher Anteile an 23 Claims mit einer Gesamtfläche von rund 1.101 Hektar im Gebiet von Strange Lake in der kanadischen Provinz Quebec unterzeichnet. Das unter dem Namen SL Project geführte Projekt hat beste Aussichten auf Seltenerdmetallfunde.

Weitere Informationen finden Sie in den veröffentlichten Unterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) oder wenden Sie sich per E-Mail an das Unternehmen unter newearthresourcescorp@gmail.com.

Im Namen des Vorstands

Lawrence Hay

President und CEO

Tel.: 778.317.8754

E-Mail: newearthresourcescorp@gmail.com

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen zu zukünftigen Plänen und anderen Angelegenheiten. Zukunftsgerichtete Aussagen bestehen aus Aussagen, die nicht rein historischer Natur sind, einschließlich Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Solche Informationen sind in der Regel an zukunftsgerichteten Formulierungen wie können, erwarten, schätzen, voraussehen, beabsichtigen, glauben und fortsetzen oder deren Verneinungen oder ähnlichen Variationen zu erkennen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung zukunftsgerichteter Informationen verwendet wurden, als unrichtig erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausgesagten abweichen, was auf zahlreiche bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren zurückzuführen ist, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, darunter unter anderem die Geschäfts-, Wirtschafts- und Kapitalmarktbedingungen, die Fähigkeit zur Steuerung der Betriebskosten und die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal. Solche Aussagen und Informationen basieren auf zahlreichen Annahmen hinsichtlich der gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsstrategien und des Umfelds, in dem das Unternehmen in Zukunft tätig sein wird, der erwarteten Kosten und der Fähigkeit, Ziele zu erreichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen, Rechtsstreitigkeiten, die Nichterfüllung vertraglicher Verpflichtungen durch Vertragspartner, der Verlust wichtiger Mitarbeiter und Berater sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen ausdrücklich diesem Vorbehalt. Der Leser wird darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jede Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

