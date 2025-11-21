USA bauen Energieministerium um

(Reuters) - Das US-Energieministerium richtet sich neu auf fossile Energieträger und Kernenergie aus.

Wie die Behörde am Donnerstag mitteilte, soll dies die Agenda von Präsident Donald Trump unterstützen, eine Energiedominanzzu erzielen. Ein Organigramm zeigt mehrere neue Abteilungen, darunter ein Büro für Kernfusion. Gestrichen wurden das von Trumps Vorgänger Joe Biden eingerichtete Büro für Demonstrationsprojekte für saubere Energie sowie die für die Forschung in den Bereichen Solar, Wind und Fahrzeugtechnik zuständige Abteilung. Das bisherige Büro für Kreditprogramme wird in Office of Energy Dominance Financing ("Büro für die Finanzierung der Energiedominanz") umbenannt.

"Dank der Führung von Präsident Trump richtet sich das Energieministerium neu aus, um den gesunden Menschenverstand in der Energiepolitik wiederherzustellen, die Kosten für amerikanische Familien und Unternehmen zu senken und einen verantwortungsvollen Umgang mit Steuergeldern zu gewährleisten", erklärte Energieminister Chris Wright. Unter Trump setzen die USA verstärkt auf fossile Brennstoffe. Gleichzeitig wird die von Biden vorangetriebene Unterstützung für erneuerbare Energien zurückgefahren. Unter anderem sehen Trumps Haushaltsentwürfe erhebliche Kürzungen bei der Finanzierung und den Steuergutschriften für Solar- und Windenergie vor, während Anreize in den Bereichen Kernkraft, Wasserkraft und Geothermie erhalten bleiben.