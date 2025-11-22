Wochenrückblick – Negative Woche für im DAX® und die großen US-Indizes

Werbung





Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammengefasst.



Die Aktienmärkte verzeichneten in dieser Woche deutliche Verluste. Auslöser dafür könnten Sorgen um die Entwicklung im Bereich Künstliche Intelligenz sowie die sinkende Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung der US-Notenbank Fed im Dezember sein. EZB-Präsidentin Lagarde fordert den Abbau von Hürden im europäischen Binnenmarkt, um die Belastungen durch US-Zölle auszugleichen. Unternehmensnachrichten kamen unter anderem von Boeing, Alphabet und Nvidia.





Globaler Aktienmarkt – die Unsicherheit ist zurück



Der DAX® notierte am Freitagnachmittag etwa 2 Prozent unter seinem Vorwochenschlusskurs. Die großen US-Indizes S&P 500®, Dow Jones Industrial Average® und Nasdaq-100 Index® schlossen am Donnerstag jeweils rund 3 Prozent unter ihrem Vorwochenschlusskurs.











