IRW-News: Kingsmen Resources Ltd.: Kingsmen Resources nimmt im Rahmen einer nicht vermittelten Privatplatzierung 4.151.250 $ ein

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - 24. November 2025 / IRW-Press / KINGSMEN RESOURCES LTD. (KINGSMEN oder das UNTERNEHMEN) (TSXV: KNG), (OTC: KNGRF) (FWB: TUY) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine nicht vermittelte Privatplatzierung (die Privatplatzierung), die am 4. November und 12. November 2025 angekündigt wurde, abgeschlossen hat. Das Unternehmen nahm durch die Ausgabe von insgesamt 3.075.000 Einheiten (jede eine Einheit) zum Preis von 1,35 $ pro Einheit einen Bruttoerlös von 4.151.250 $ ein. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einer Hälfte eines Stammaktienkaufwarrants. Jeder ganze Warrant (ein Warrant) berechtigt den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren ab dem Abschluss zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie zum Preis von je 1,90 $. Der Nettoerlös wird für den weiteren Ausbau des Silber-Gold-Projekts Las Coloradas in Mexiko sowie als Working Capital verwendet. Auf einen Teil der Privatplatzierung wurden Vermittlungsprovisionen von 191.179,36 $ in bar sowie 141.614 nicht übertragbare Vermittler-Warrants (die Vermittler-Warrants) gezahlt. Die Vermittler-Warrants können ebenfalls für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Abschluss zum Erwerb einer Stammaktie zum Preis von je 1,90 $ ausgeübt werden. Alle im Rahmen der Finanzierung begebenen Wertpapiere sind an eine Haltedauer von vier Monaten gebunden und stehen unter dem Vorbehalt aller erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen wie etwa der endgültigen Zustimmung der Börse.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch darf ein Verkauf der Aktien in einer Jurisdiktion erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Die Aktien wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an, für Rechnung oder zugunsten von US-Personen (wie in Regulation S des US-Wertpapiergesetzes definiert) angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung gemäß dem US-Wertpapiergesetz und den geltenden Wertpapiergesetzen der Bundesstaaten oder eine Befreiung von diesen Registrierungsanforderungen vorliegt.

Über Kingsmen Resources

Kingsmen Resources ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Ausbau seiner zu 100 % unternehmenseigenen Projekte gerichtet ist: das Silber-/Goldprojekt Las Coloradas und das Silber-/Goldprojekt Almoloya im ertragreichen Bergbaubezirk Parral in Mexiko. Die Projekte beherbergen historische, ehemals aktive, hochgradige Silberminen und gelten als höffig für weitere Edelmetalllagerstätten, denn sie erstrecken sich entlang derselben strukturellen und stratigrafischen Gürtel, die Standort zahlreicher anderer hochgradiger Lagerstätten sind. Darüber hinaus hält das Unternehmen eine 1%ige NSR-Royalty auf die Claims La Trini, die Teil des von GoGold Resources Inc. betriebenen Projekts Los Ricos North in Mexiko sind. Kingsmen ist ein börsennotiertes Unternehmen und hat seinen Hauptsitz in Vancouver, British Columbia.

Für das Board

Scott Emerson

Scott Emerson, President & CEO

Tel: 604-685-9316

E-Mail: se@kingsmenresources.com

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Bestimmte Angaben in dieser Pressemitteilung stellen möglicherweise zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze dar. Diese Aussagen können sich auf diese Pressemitteilung und andere Angelegenheiten beziehen, die in den öffentlich eingereichten Unterlagen des Unternehmens genannt werden. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen hat das Unternehmen bestimmte Faktoren und Annahmen zugrunde gelegt, die auf den derzeitigen Überzeugungen des Unternehmens sowie auf den Annahmen und Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, beruhen. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen und sind daher bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: das politische Umfeld, in dem das Unternehmen tätig ist und das die Entwicklung und den Betrieb von Bergbauprojekten weiterhin unterstützt; die Gefahr im Zusammenhang mit dem Ausbruch von Viren und Infektionskrankheiten; Risiken im Zusammenhang mit negativer Publicity in Bezug auf das Unternehmen oder die Bergbauindustrie im Allgemeinen; geplante Arbeitsprogramme; Genehmigungen; und Beziehungen zu den Gemeinden. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

