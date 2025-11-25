EQS-DD: IVU Traffic Technologies AG: Oliver Grzegorski, Verkauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



25.11.2025 / 08:09 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Oliver Nachname(n): Grzegorski

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Geschäftsbereichsleiter Rail, Prokurist

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

IVU Traffic Technologies AG

b) LEI

3912003JRJW9PA9BPQ22

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0007448508

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 20,1000 EUR 12.361,50 EUR 20,3000 EUR 8.586,90 EUR 20,1000 EUR 27.436,50 EUR 20,1000 EUR 2.371,80 EUR 20,1000 EUR 1.849,20 EUR 20,1000 EUR 4.703,40 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 20,1297 EUR 57.309,3000 EUR

e) Datum des Geschäfts

21.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Deutsche Börse Xetra MIC: XETA

25.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: IVU Traffic Technologies AG Bundesallee 88 12161 Berlin Deutschland Internet: www.ivu.de

Ende der Mitteilung EQS News-Service

101988 25.11.2025 CET/CEST