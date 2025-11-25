W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-DD: IVU Traffic Technologies AG: Oliver Grzegorski, Verkauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

25.11.2025 / 08:09 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Oliver
Nachname(n):Grzegorski

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Geschäftsbereichsleiter Rail, Prokurist

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

IVU Traffic Technologies AG

b) LEI

3912003JRJW9PA9BPQ22 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0007448508

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
20,1000 EUR12.361,50 EUR
20,3000 EUR8.586,90 EUR
20,1000 EUR27.436,50 EUR
20,1000 EUR2.371,80 EUR
20,1000 EUR1.849,20 EUR
20,1000 EUR4.703,40 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
20,1297 EUR57.309,3000 EUR

e) Datum des Geschäfts

21.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:Deutsche Börse Xetra
MIC:XETA

Sprache:Deutsch
Unternehmen:IVU Traffic Technologies AG
Bundesallee 88
12161 Berlin
Deutschland
Internet:www.ivu.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

101988 25.11.2025 CET/CEST

IVU Traffic

