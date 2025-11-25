IRW-News: Kirkstone Metals Corp.: Kirkstone Metals plant Untersuchung mittels induzierter Polarisation auf Projekt Key Lake Road

IRW-PRESS: Kirkstone Metals Corp.: Kirkstone Metals plant Untersuchung mittels induzierter Polarisation auf Projekt Key Lake Road

24. November 2025 - Vancouver, BC, Kanada / IRW-Press / Kirkstone Metals Corp. (das Unternehmen oder Kirkstone) (TSXV: KSM, FWB: VO0) freut sich, die Phase-1-Explorationspläne für das Uranprojekt Key Lake Road bekannt zu geben, das sich im Norden von Saskatchewan südlich der Mine Key Lake befindet. Das Unternehmen hat eine mehrphasige Explorationsstrategie entwickelt, um sich die Fülle an historischen Explorationsdaten zu diesem Projekt zunutze zu machen. Die erste Phase sieht eine Untersuchung mittels induzierter Polarisation (IP) im nördlichen Bereich des Projektgebiets vor, wo die Zone DD gelegen ist. Die Zone DD - erstmals identifiziert von Forum Uranium - ist durch eine Nord-Süd-verlaufende Verwerfung charakterisiert, die mit der Wollaston-Mudjatik Transition Zone (WMTZ) in Einklang steht, dem vorrangigen geologischen Gebilde, das die Uranmineralisierung bei den historischen und produzierenden Uranminen auf der östlichen Seite des Athabasca-Beckens kontrolliert.

Frühere Prospektionen und mehrfache Bohrkampagnen bei der Zone DD haben durchgehend eine hoch anomale Uranmineralisierung identifiziert. Die IP-Untersuchung, die aus bis zu 12 Profilkilometern bestehen wird, wird dazu verwendet werden, genau aussichtsreiche Oberflächenanomalien sowie die geologischen strukturellen Kontrollen zu definieren. Die Daten aus dieser Untersuchung werden der Bestimmung potenzieller Diamantkernbohrziele in anschließenden Programmen dienen.

Highlights der Zone DD:

- DD-01 mit Werten bis zu 1250 ppm Uran auf 0,25 m in einer Tiefe von 157,75 m-158 m1

- DD-15 mit herausragenden anomalen Werten von 155 ppm Nickel, 664 ppm Kupfer und 159 ppm Blei1

- DD-03, 16, 19 und 21, die in der Nähe einer Gesteinsprobe mit 6150 ppm Uran niedergebracht wurden, verzeichneten herausragende Uranwerte in Höhe von 761 sowie Kupfer-, Nickel-, Kobalt- und Bleiwerte im Bereich von 200 bis 300 ppm1

- DD-07 mit Uranwerten zwischen 117 und 227 ppm auf kurzen Abschnitten (0,2 m)1

- KLR23-05 und KLR23-06, welche eine Verwerfungszone mit massivem Pyrrhotin-Pyrit und Uranwerten zwischen 200 und 300 ppm angetroffen haben. Gammasonden-Ergebnisse in diesen Bohrlöchern umfassten 5.800 Impulse pro Sekunde (Counts per Second, CPS), 8.000 CPS und 10.300 CPS.3

- Backpack-Bohrloch KLR 15-37 mit einem Uran-Höchstwert von 1,57 % auf 4 cm. Während des Programms 2015 wurden im Interessengebiet 6 Kernproben über 1.000 ppm genommen.2

Quellen:

1. Bohrbericht zum Projekt Key Lake Road Herbst 2007 und Winter 2008, Juni 2008, von B. Tan und K. Wheatley für Forum Uranium Corporation.

2. Technischer Bericht zum Konzessionsgebiet Key Lake Road, 21. Nov. 2016, von E. Harrington für Broome Capital Corp.

3. KLR-Bohrprogrammübersicht 2023, 8. Feb. bis 20. März 2025.

Clive Massey, President und CEO, erklärte:

Seit der Fertigstellung der Optionsvereinbarung hat sich unser technisches Team darauf konzentriert, ein diszipliniertes, datengesteuertes Explorationsprogramm zu entwickeln, das darauf ausgerichtet ist, das volle Potenzial des Konzessionsgebiets zu erschließen. Wir denken, dass zu diesem Zeitpunkt eine Untersuchung mittels induzierter Polarisation die beste Methode ist, das Projekt dahingehend weiterzuentwickeln, dass später Bohrungen stattfinden können. Wir freuen uns darauf, dieses Projekt zu bebohren, da wir glauben, dass dies die technische Überlegenheit des Projekts demonstrieren und zu einer möglichen Entdeckung führen wird.

Das Projekt KLR, das sich ca. 90 Kilometer südlich der Mine und Aufbereitungsanlage Key Lake von Cameco befindet, liegt im Bereich der Wollaston-Mudjatik Transition Zone (WMTZ), einem ertragreichen strukturellen Korridor, in dem einige der weltweit höchstgradigen Uranlagerstätten wie Key Lake, Cigar Lake und McArthur River lagern.

Qualifizierter Sachverständiger

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Tim Henneberry, P.Geo., Direktor des Unternehmens und ein gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects definierter qualifizierter Sachverständiger, geprüft und genehmigt.

Kirkstone Metals Corp. beauftragt Independent Trading Group als Market Maker

Kirkstone hat vorbehaltlich der Genehmigung durch die Behörden - einschließlich der Zustimmung durch die TSX Venture Exchange (TSXV) - Independent Trading Group (ITG) damit beauftragt, Market-Making-Dienstleistungen in Übereinstimmung mit den Richtlinien der TSXV bereitzustellen. ITG wird die Aktien des Unternehmens an der TSXV und an allen anderen Handelsplätzen notieren, mit der Zielsetzung, einen angemessenen Markt zu unterhalten und die Liquidität der Stammaktien des Unternehmens zu verbessern.

Gemäß der Vereinbarung wird ITG eine Vergütung in Höhe von 6.000 CAD plus GST pro Monat erhalten, welche monatlich im Voraus zu entrichten ist. Die Vereinbarung gilt für eine anfängliche Laufzeit von einem Monat und verlängert sich jeweils um die Dauer eines weiteren Monats, falls sie nicht gekündigt wird. Die Vereinbarung kann von beiden Parteien unter Einhaltung einer Frist von 30 Tagen gekündigt werden. Es sind keine Leistungsfaktoren in der Vereinbarung enthalten, und ITG wird weder Aktien noch Optionen als Vergütung erhalten. ITG und das Unternehmen sind nicht verbundene und nicht angegliederte Organisationen und zu diesem Zeitpunkt haben weder ITG noch seine Inhaber eine direkte oder indirekte Beteiligung an den Wertpapieren des Unternehmens oder jegliches Recht oder Vorhaben, eine solche Beteiligung zu erwerben.

Über Independent Trading Group

ITG ist ein in Toronto ansässiges CIRO-Händlermitglied und spezialisiert sich auf Market Making, Liquiditätsvorsorge, Agency Execution, äußerst latenzarme Konnektivität und zugeschnittene algorithmische Handelslösungen. ITG wurde 1992 mit einem Schwerpunkt auf Marktstruktur, Auftragsausführung und Handel gegründet und hat seine eigene Technologie wirksam eingesetzt, um einer großen Bandbreite an öffentlichen Emittenten und institutionellen Investoren hochqualitative Dienstleistungen im Bereich Liquiditätsvorsorge und Handelsausführung zu übermitteln.

Über Kirkstone Metals Corp.

Kirkstone Metals Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf Uranprojekte spezialisiert, die den globalen Wandel zu sauberer, zuverlässiger und sicherer Energie unterstützen. Zu den Projekten des Unternehmens gehören das Uranprojekt Gorilla Lake und das Uranprojekt Key Lake Road, die sich beide im Athabasca-Becken befinden - eine der ertragreichsten Uranregionen der Welt. Kirkstone hat sich zu verantwortungsvoller Entwicklung, technischer Exzellenz und diszipliniertem Kapitalmanagement verpflichtet.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen zu potenziellen Explorationsaktivitäten auf dem Projekt Key Lake Road, der Möglichkeit einer sekundären Notierung in Asien und zukünftigen strategischen Initiativen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich anders ausfallen. Kirkstone übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Unternehmen unter (604) 644-6794 oder per E-Mail an: info@kirkstonemetals.com

Im Namen des Board of Directors von Kirkstone Metals Corp.

Clive Massey

Chief Executive Officer

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Diese Pressemitteilung kann Annahmen, Schätzungen und andere zukunftsgerichtete Aussagen über zukünftige Ereignisse enthalten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten naturgemäß Risiken und Unsicherheiten und unterliegen Faktoren - von denen viele außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens liegen - die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder die tatsächliche Leistung wesentlich von den derzeit in diesen Aussagen erwarteten abweichen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81943

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81943&tr=1

