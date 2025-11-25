TAGESVORSCHAU: Termine am 26. November 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 26. November 2025

TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 LUX: Aroundtown, Q3-Zahlen 10:00 FIN: Stora Enso, Capital Markets Day (zweiter Tag) 10:00 DEU: DERTOUR Group in Deutschland, Jahres-Pk DEU: Siemens Healthineers, Geschäftsbericht DEU: SAP Sovereignty Night + 18.30 Keynote Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) CHE: Adecco, Capital Markets Day USA: Deere & Co, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 10/25 (endgültig) 08:00 NOR: BIP Q3/25 10:00 POL: Arbeitslosenquote 10/25 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 9/25 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) 17:00 RUS: Industrieproduktion 10/25 20:00 USA: Fed, Beige Book SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin 09:00 LUX: Mündliche Verhandlung vor dem EuGH zum Auskunftsverlangen der EU-Kommission gegen Meta 09:00 DEU: Bundesarbeitsgericht verhandelt über tarifliche Mehrarbeitszuschläge, Erfurt 10:00 DEU: Europäische Zentralbank (EZB) stellt Bericht zur Finanzstabilität vor Online-Pressegespräch mit EZB-Vizepräsident Luis de Guindos 10:30 DEU: Konjuktur-Pk des bayerischen Baugewerbes mit dem Präsidenten und Hauptgeschäftsführer des Landesverbandes Bayerischer Bauinnungen (LBB), München 11:00 DEU: Deutsche Bank Kapitalmarktausblick 2026 15:00 DEU: Jahresveranstaltung Strategiedialog Automobilwirtschaft mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Stuttgart DEU: Ernährungsgipfel 2025 der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie + 18.30 Keynote Bundesernährungsminister Alois Rainer GBR: Britische Finanzministerin Rachel Reeves legt den Haushalt vor, London

