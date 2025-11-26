ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Thyssenkrupp Nucera auf 'Neutral' - Ziel gesenkt
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Thyssenkrupp Nucera zwar von 8,70 auf 7,80 Euro gesenkt. Analyst Michele della Vigna stufte die Aktien aber am Dienstagabend nach den Eckdaten für das Gesamtjahr angesichts ihrer Underperformance gegenüber anderen europäischen Wasserstoffaktien von "Sell" auf "Neutral" hoch. Das nach unten angepasste Jahresziel erscheine nun realistischer./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 23:56 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt Thyssenkrupp Nucera auf 'Hold'gestern, 11:04 Uhr · dpa-AFX
ROUNDUP/Schwacher Ausblick: Grüner Wasserstoff bremst Thyssenkrupp Nuceragestern, 11:01 Uhr · dpa-AFX
ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Träge - Thyssenkrupp Nucera enttäuschtgestern, 10:12 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Kolumne von Stefan RißeParadoxe Stimmung: Die Anleger sind pessimistisch - und trotzdem voll investiert23. Nov. · Acatis
Update von onvista-Chefanalyst Martin GoerschCDS, Krypto, KI: Warum die Rally ins Straucheln geraten ist21. Nov. · onvista