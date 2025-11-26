W​e​r​b​u​n​g ausblenden

ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Thyssenkrupp Nucera auf 'Neutral' - Ziel gesenkt

dpa-AFX · Uhr
Wasserstoff
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Thyssenkrupp Nucera zwar von 8,70 auf 7,80 Euro gesenkt. Analyst Michele della Vigna stufte die Aktien aber am Dienstagabend nach den Eckdaten für das Gesamtjahr angesichts ihrer Underperformance gegenüber anderen europäischen Wasserstoffaktien von "Sell" auf "Neutral" hoch. Das nach unten angepasste Jahresziel erscheine nun realistischer./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 23:56 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

