EQS-Adhoc: Viromed bestätigt Gespräche mit internationalem MedTech-Konzern hinsichtlich Kooperation im Bereich der Wundbehandlung

EQS Group · Uhr
EQS-Ad-hoc: Viromed Medical AG / Schlagwort(e): Kooperation/Sonstiges
Viromed bestätigt Gespräche mit internationalem MedTech-Konzern hinsichtlich Kooperation im Bereich der Wundbehandlung

26.11.2025 / 17:02 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

AD-HOC-MITTEILUNG

Viromed bestätigt Gespräche mit internationalem MedTech-Konzern hinsichtlich Kooperation im Bereich der Wundbehandlung

Pinneberg, 26. November 2025 – Die Viromed Medical AG („Viromed“; ISIN: DE000A3MQR65), bestätigt Marktgerüchte, wonach sich die Gesellschaft in fortgeschrittenen Gesprächen mit einem weltweit agierenden MedTech-Konzern im Bereich der Wundbehandlung über den Abschluss einer Kooperationsvereinbarung befindet. Dabei handelt es sich insbesondere um den Einsatz des Kaltplasma-Medizinprodukts ViroCAP®/OEM zur Unterstützung der Wundheilung.

Viromed wird die Aktionäre über weitere Entwicklungen in angemessener Form und im Einklang mit den rechtlichen Verpflichtungen informieren.


Mitteilende Person:
Uwe Perbandt, Vorstand der Viromed Medical AG

Kontakt Viromed:
E-Mail: kontakt@viromed-medical.de

Ende der Insiderinformation

26.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Viromed Medical AG
Hauptstraße 105
25462 Rellingen
Deutschland
E-Mail:kontakt@viromed-medical.de
Internet:https://www.viromed-medical-ag.de/
ISIN:DE000A3MQR65
WKN:A3MQR6
Börsen:Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Tradegate Exchange
EQS News ID:2236382
Ende der MitteilungEQS News-Service

2236382 26.11.2025 CET/CEST

Aktueller Kurs
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Viromed Medical

