EQS-Adhoc: Viromed bestätigt Gespräche mit internationalem MedTech-Konzern hinsichtlich Kooperation im Bereich der Wundbehandlung

Viromed bestätigt Gespräche mit internationalem MedTech-Konzern hinsichtlich Kooperation im Bereich der Wundbehandlung



26.11.2025 / 17:02 CET/CEST

AD-HOC-MITTEILUNG

Viromed bestätigt Gespräche mit internationalem MedTech-Konzern hinsichtlich Kooperation im Bereich der Wundbehandlung

Pinneberg, 26. November 2025 – Die Viromed Medical AG („Viromed“; ISIN: DE000A3MQR65), bestätigt Marktgerüchte, wonach sich die Gesellschaft in fortgeschrittenen Gesprächen mit einem weltweit agierenden MedTech-Konzern im Bereich der Wundbehandlung über den Abschluss einer Kooperationsvereinbarung befindet. Dabei handelt es sich insbesondere um den Einsatz des Kaltplasma-Medizinprodukts ViroCAP®/OEM zur Unterstützung der Wundheilung.

Viromed wird die Aktionäre über weitere Entwicklungen in angemessener Form und im Einklang mit den rechtlichen Verpflichtungen informieren.





Uwe Perbandt, Vorstand der Viromed Medical AG



E-Mail: kontakt@viromed-medical.de

Viromed Medical AG
ISIN: DE000A3MQR65

