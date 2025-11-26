W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: Schweizer Electronic AG (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: Schweizer Electronic AG - von Montega AG

26.11.2025 / 15:29 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu Schweizer Electronic AG

     Unternehmen:               Schweizer Electronic AG
     ISIN:                      DE0005156236

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      26.11.2025
     Kursziel:                  6,00 EUR (zuvor: 3,50 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

Zurück in die Zukunft - Hoher Transaktionserlös aus Verkauf der
China-Beteiligung eröffnet neue Handlungsspielräume

Schweizer Electronic hat jüngst den Verkauf nahezu sämtlicher verbliebener
Anteile am Leiterplattenwerk in China bekannt gegeben, wobei uns
insbesondere die Höhe des Verkaufspreises sehr positiv überrascht.

ittelzufluss von ca. 21 Mio. EUR: Aus dem Verkauf von 15% der Anteile an der
Schweizer Electronic (Jiangsu) Co., Ltd. (SEC) an den chinesischen Parter
und Großaktionär WUS Printed Circuit (Kunshan) Co., Ltd. sowie der
Veräußerung einiger chinesischer Patente fließen Schweizer rund 21 Mio. EUR
zu. Der Transaktionserlös rangiert damit signifikant oberhalb des zuletzt
ausgewiesenen Buchwerts der At Equity-Beteiligung (30.09.: ca. 7,7 Mio. EUR)
sowie der letzten Transaktionsrunde vom Dezember 2022, als die Mehrheit an
der SEC an WUS veräußert wurde (vgl. Comment vom 23.01.2023). Allerdings
haben sich nach Angaben des CFOs seither auch die Auftragslage und die
Eigenkapitalaustattung der SEC spürbar verbessert. In Händen von SCHWEIZER
verbleibt nun eine symbolische Beteiligung von 1% am Werk in China, was die
fortgesetzte enge Kooperation mit WUS im Sinne des 'Fab-Light-Konzepts"
widerspiegelt.

Stärkung der Kapitalstruktur und nachhaltige Transformation: Vorbehaltlich
eines vor Jahresende erwarteten Closings der Transaktion und eines
entsprechenden Zahlungseingangs rechnet der Vorstand für FY 2025 nun mit
einer Eigenkapitalquote von 20 bis 25% (zuvor: 9-12%) sowie einem
Nettoverschuldungsgrad von -20 bis +20% (zuvor: 100-125%). Letzter bezieht
u.E. jedoch nicht die Pensionsverpflichtungen des Konzerns (30.09.: ca. 14,1
Mio. EUR) mit ein und deckt sich daher nicht mit unseren Verschuldungsgrad.
Nichtsdestotrotz stärkt die Maßnahme die Bilanz deutlich und setzt
finanzielle Mittel in beachtlcher Höhe frei. Diese dürften zum Teil für
wichtige Zukunftsinvestitionen am Standort Schramberg genutzt werden, um das
Unternehmen verstärkt auf neue Wachstumssegmente wie Aviation & Defence
auszurichten. Hier sollte SCHWEIZER die strategischen Wettbewerbsvorteile
der Fertigung in Deutschland (resiliente Lieferketten, lokale Wertschöpfung)
stärker ausspielen können als im dominierenden Automotive-Sektor. Am
laufenden Effizienz- und Transformationsprogramm hält der Vorstand daher
ausdrücklich fest, ohne den Markt für Automobilelektronik zukünftig zu
vernachlässigen.

Bewertungsmodell aktualisiert: Wir gehen von einem Abschluss der Transaktion
noch im laufenden Jahr aus und passen unser Modell in dieser Hinsicht an. Da
lediglich der auf den Patent-Verkauf entfallende Anteil des Verkaufserlöses
(MONe: ca. 2 Mio. EUR) ins operative Ergebnis einfließen und der Rest im
Finanzergebnis sichtbar werden dürfte, heben wir die EBITDA-Prognose nur
moderat an und gehen nun von einer Zielerreichung am oberen Ende der
Zielspanne (1-3 Mio. EUR) aus. Dem einmaligen Ergebniseffekt steht
gegenüber, dass die von uns für 2026ff. erwarteten positiven
Beteiligungserträge der SEC nun nahezu vollständig entfallen. Darüber hinaus
haben wir die prognostizierte durchschnittliche CAPEX-Quote im Zeitraum
2025-2028 auf 2,0% erhöht (zuvor: 1,6%) und den Risikoparameter (Beta) des
Modells um 20 BP auf 1,6 gesenkt.

Fazit: Der unerwartet hohe Verkaufserlös verbessert die zuletzt angespannte
bilanzielle Lage deutlich und eröffnet dem Unternehmen neue
Handlungsspielräume, ohne das angestammte operative Geschäft zu tangieren.
Wir erachten das Chance-Risiko-Profil wieder als attraktiv und stufen die
Aktie mit einem neuen Kursziel von 6,00 EUR (zuvor: 3,50 EUR) auf 'Kaufen'
hoch.



Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit
klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst
Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch
erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als
ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert
sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung
von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig
orientierte Value Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär
aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega
zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde
Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen
Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=f79f1199c5569127b57ba3a92b61a503

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: research@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=d28d12fb-cad2-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=de

2236358 26.11.2025 CET/CEST

