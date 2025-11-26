Original-Research: Schweizer Electronic AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Schweizer Electronic AG - von Montega AG 26.11.2025 / 15:29 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Schweizer Electronic AG Unternehmen: Schweizer Electronic AG ISIN: DE0005156236 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 26.11.2025 Kursziel: 6,00 EUR (zuvor: 3,50 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA Zurück in die Zukunft - Hoher Transaktionserlös aus Verkauf der China-Beteiligung eröffnet neue Handlungsspielräume Schweizer Electronic hat jüngst den Verkauf nahezu sämtlicher verbliebener Anteile am Leiterplattenwerk in China bekannt gegeben, wobei uns insbesondere die Höhe des Verkaufspreises sehr positiv überrascht. ittelzufluss von ca. 21 Mio. EUR: Aus dem Verkauf von 15% der Anteile an der Schweizer Electronic (Jiangsu) Co., Ltd. (SEC) an den chinesischen Parter und Großaktionär WUS Printed Circuit (Kunshan) Co., Ltd. sowie der Veräußerung einiger chinesischer Patente fließen Schweizer rund 21 Mio. EUR zu. Der Transaktionserlös rangiert damit signifikant oberhalb des zuletzt ausgewiesenen Buchwerts der At Equity-Beteiligung (30.09.: ca. 7,7 Mio. EUR) sowie der letzten Transaktionsrunde vom Dezember 2022, als die Mehrheit an der SEC an WUS veräußert wurde (vgl. Comment vom 23.01.2023). Allerdings haben sich nach Angaben des CFOs seither auch die Auftragslage und die Eigenkapitalaustattung der SEC spürbar verbessert. In Händen von SCHWEIZER verbleibt nun eine symbolische Beteiligung von 1% am Werk in China, was die fortgesetzte enge Kooperation mit WUS im Sinne des 'Fab-Light-Konzepts" widerspiegelt. Stärkung der Kapitalstruktur und nachhaltige Transformation: Vorbehaltlich eines vor Jahresende erwarteten Closings der Transaktion und eines entsprechenden Zahlungseingangs rechnet der Vorstand für FY 2025 nun mit einer Eigenkapitalquote von 20 bis 25% (zuvor: 9-12%) sowie einem Nettoverschuldungsgrad von -20 bis +20% (zuvor: 100-125%). Letzter bezieht u.E. jedoch nicht die Pensionsverpflichtungen des Konzerns (30.09.: ca. 14,1 Mio. EUR) mit ein und deckt sich daher nicht mit unseren Verschuldungsgrad. Nichtsdestotrotz stärkt die Maßnahme die Bilanz deutlich und setzt finanzielle Mittel in beachtlcher Höhe frei. Diese dürften zum Teil für wichtige Zukunftsinvestitionen am Standort Schramberg genutzt werden, um das Unternehmen verstärkt auf neue Wachstumssegmente wie Aviation & Defence auszurichten. Hier sollte SCHWEIZER die strategischen Wettbewerbsvorteile der Fertigung in Deutschland (resiliente Lieferketten, lokale Wertschöpfung) stärker ausspielen können als im dominierenden Automotive-Sektor. Am laufenden Effizienz- und Transformationsprogramm hält der Vorstand daher ausdrücklich fest, ohne den Markt für Automobilelektronik zukünftig zu vernachlässigen. Bewertungsmodell aktualisiert: Wir gehen von einem Abschluss der Transaktion noch im laufenden Jahr aus und passen unser Modell in dieser Hinsicht an. Da lediglich der auf den Patent-Verkauf entfallende Anteil des Verkaufserlöses (MONe: ca. 2 Mio. EUR) ins operative Ergebnis einfließen und der Rest im Finanzergebnis sichtbar werden dürfte, heben wir die EBITDA-Prognose nur moderat an und gehen nun von einer Zielerreichung am oberen Ende der Zielspanne (1-3 Mio. EUR) aus. Dem einmaligen Ergebniseffekt steht gegenüber, dass die von uns für 2026ff. erwarteten positiven Beteiligungserträge der SEC nun nahezu vollständig entfallen. Darüber hinaus haben wir die prognostizierte durchschnittliche CAPEX-Quote im Zeitraum 2025-2028 auf 2,0% erhöht (zuvor: 1,6%) und den Risikoparameter (Beta) des Modells um 20 BP auf 1,6 gesenkt. Fazit: Der unerwartet hohe Verkaufserlös verbessert die zuletzt angespannte bilanzielle Lage deutlich und eröffnet dem Unternehmen neue Handlungsspielräume, ohne das angestammte operative Geschäft zu tangieren. Wir erachten das Chance-Risiko-Profil wieder als attraktiv und stufen die Aktie mit einem neuen Kursziel von 6,00 EUR (zuvor: 3,50 EUR) auf 'Kaufen' hoch. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. 