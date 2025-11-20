IRW-News: Max Power Mining Corp.: Resource Venture Capitalist Andy Bowering becomes special advisor to MAX Power

IRW-PRESS: Max Power Mining Corp.: Resource Venture Capitalist Andy Bowering becomes special advisor to MAX Power

Saskatoon, SK - 20. November 2025 - Max Power Mining Corp. (Max Power oder das Unternehmen) (CSE: MAXX - WKN: A3DJYU - OTCQX: MAXXF), freut sich bekannt zu geben, dass der erfahrene Risikokapitalgeber Andrew (Andy) Bowering als Sonderberater zu MAX Power gestoßen ist und nun Mitglied des sehr aktiven Beirats des Unternehmens ist, während MAX Power weitere Schritte unternimmt, um eine globale Marke im Bereich des natürlichen Wasserstoffs aufzubauen.

Die Ernennung von Herrn Bowering bringt umfassende Erfahrung in den Bereichen Kapitalmärkte und Transaktionen in einer entscheidenden Phase der Wachstumsentwicklung von MAX Power mit sich, da das Unternehmen das erste Mehrfachbohrprogramm Kanadas durchführt, das sich ausschließlich dem natürlichen Wasserstoff widmet.

Herr Bowering bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung in der globalen Mineralexploration und -entwicklung bei MAX Power ein. Er war Mitbegründer von Millennial Lithium Corp., das 2022 von Lithium Americas Corp. für 491 Millionen CAD übernommen wurde, und war maßgeblich an der Gründung, Finanzierung und Leitung zahlreicher Unternehmen beteiligt, die Projekte zur Exploration und Entwicklung von Edel-, Basis- und Industriemetallen in Nord- und Lateinamerika durchführen. Im Laufe seiner Karriere hat er Hunderte Millionen Dollar an Eigenkapitalfinanzierungen aufgebracht. Zuletzt war Herr Bowering als Gründer, Executive Advisor und Director von Prime Mining Corp. an der Durchführung einer All-Share-Transaktion mit Torex Gold Resources Inc. beteiligt, bei der Torex alle ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Prime zu einem impliziten Wert von 449 Millionen C$ erwarb, als die Transaktion am 28. Juli 2025 bekannt gegeben wurde. Herr Bowering ist außerdem Vorsitzender der an der TSXV notierten Apollo Silver Corp. und Direktor der an der TSXV notierten NexGold Mining Corp.

Herr Bowering tritt dem MAX Power Advisory Board unter dem Vorsitz von Herrn Brent Dunlop aus Saskatoon bei. Weitere Mitglieder sind Herr Bradley S. Sylvester, Mitglied des Verwaltungsrats von SaskEnergy, und Herr Tom Sandison, ein in London ansässiger Spezialist für natürlichen Wasserstoff. Gemeinsam bietet der Beirat MAX Power eine starke Kombination aus geologischem, technischem, vertrieblichem und kapitalmarktbezogenem Fachwissen, um sowohl Initiativen im Bereich natürlicher Wasserstoff als auch kritischer Mineralien zu unterstützen. Das Unternehmen plant außerdem eine mögliche Ausgliederung oder andere strategische Transaktionen, um den Wert seines Willcox Playa Lithium-Projekts in Arizona zu erschließen (siehe Pressemitteilung von MAX Power vom 30. Oktober 2025).

Mansoor Jan, CEO von MAX Power, kommentierte:

Andy ist ein legendärer Unternehmensgründer mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Schaffung von Wohlstand, indem er junge Rohstoffunternehmen von der Explorationsphase bis zu großen Transaktionen begleitet hat. Genau das brauchen wir, wenn MAX Power in die nächste Phase eintritt. Mit großem Vertrauen in unsere Initiativen im Bereich natürlicher Wasserstoff in Saskatchewan konzentrieren wir uns darauf, ein robustes Entdeckungsmodell aufzubauen und sicherzustellen, dass der Wert, den wir in Saskatchewan schaffen, auf den Kapitalmärkten anerkannt wird.

Gleichzeitig treibt MAX Power die Pläne für sein Lithiumprojekt Willcox Playa im Südosten von Arizona voran. Andy war bereits Teil einer der herausragenden Erfolgsgeschichten im Lithiumsektor mit Millennial Lithium und hat mehrere Unternehmen bei komplexen Transaktionen begleitet. Seine Erfahrung in der Strukturierung von Wachstumsgeschichten, der Einbindung globaler Investoren und der Bewältigung von Volatilität wird für die Aktionäre von MAX Power ein großer Gewinn sein, wenn wir sowohl unsere Naturwasserstoff- als auch unsere Lithiumplattformen vorantreiben.

Brent Dunlop, Vorsitzender des Beirats von MAX Power, erklärte:

Andy war an praktisch allen Aspekten des Junior-Bergbaugeschäfts beteiligt - von der Bohrplanung und Projektbewertung bis hin zu Finanzierungen, Joint Ventures und Übernahmen. Er versteht, wie großartige Projekte aufgebaut werden, aber ebenso wichtig ist, dass er versteht, wie und wann Wert für die Aktionäre realisiert werden kann. Diese Kombination aus technischem Verständnis und Kapitalmarktkenntnissen passt hervorragend zu der aktuellen Situation von MAX Power.

Unser Beirat profitiert bereits von Brad Sylvesters Fachwissen im Bereich Vertrieb und Energieinfrastruktur sowie von Tom Sandisons globaler Expertise im Bereich natürlicher Wasserstoff. Die Aufnahme von Andy in diese Gruppe stärkt uns in einer Zeit, in der wir gerade ein spannendes Mehrfachbohrprogramm mit einem entsprechenden Entwicklungsplan durchführen. Aus Sicht des Beirats verfügen wir nun über eine sehr solide Mischung aus Wurzeln in Saskatchewan, globaler Energieerfahrung und Kapitalmarktkenntnissen.

Andy Bowering fügte hinzu:

Ich möchte dem gesamten MAX Power-Team zu den Fortschritten gratulieren, die es in sehr kurzer Zeit erzielt hat. Dass das Unternehmen heute als erstes Unternehmen in Kanada nach natürlichem Wasserstoff bohrt, ist eine bedeutende technische Leistung und eine starke Bestätigung für den wissenschaftlich fundierten Ansatz des Unternehmens.

Ich sehe wichtige Parallelen zwischen den Anfängen des Lithiumsektors und der heutigen Situation von natürlichem Wasserstoff - ein disruptives, wachstumsstarkes Thema mit enormem Potenzial und einer begrenzten Anzahl glaubwürdiger Vorreiter. MAX Power hat sich als führendes Unternehmen im Bereich natürlicher Wasserstoff positioniert und bietet gleichzeitig eine bedeutende Lithium-Chance in Willcox in Arizona. Ich freue mich darauf, dem Team dabei zu helfen, sein Profil auf den globalen Kapitalmärkten zu schärfen und alle Optionen zu evaluieren, mit dem Ziel, dauerhaften Wert für die Aktionäre von MAX Power zu schaffen.

Warum dies für Investoren wichtig ist

MAX Power stellt eines der stärksten Führungs- und Beratungsteams im aufstrebenden Sektor für natürlichen Wasserstoff zusammen, während das Unternehmen durch ein Mehrfachbohrprogramm in Saskatchewan den technischen Fortschritt vorantreibt. Andy Bowering bringt jahrzehntelange Erfahrung in der Kapitalbeschaffung, der Strukturierung komplexer Transaktionen und der Begleitung von Ressourcenunternehmen in der Frühphase zu bedeutenden Wertsteigerungsereignissen mit. Diese Tiefe, kombiniert mit der aktiven Arbeit des Unternehmens im Bereich natürlicher Wasserstoff in Saskatchewan und der kontinuierlichen Weiterentwicklung seines Willcox-Lithium-Projekts in Arizona, versetzt MAX Power in die Lage, bedeutende Chancen in zwei wachstumsstarken Energiemärkten zu verfolgen. Für Investoren bedeutet die Beteiligung eines bewährten Dealmakers mit einer Erfolgsbilanz bei Großfinanzierungen und erfolgreichen Exits eine zusätzliche Stärkung und Glaubwürdigkeit, da MAX Power in eine Phase intensiver Aktivitäten und zunehmender Sichtbarkeit eintritt.

Lawson Drilling

MAX Power freut sich darauf, in der Woche vom 24. November 2025 ein Update zu Kanadas erster natürlicher Wasserstoffquelle zu geben.

Sehen Sie sich die Bohrungen in Aktion an

Ein neues Video, das den historischen Beginn der Bohrungen in Lawson auf dem Genesis Trend festhält, kann hier angesehen werden:

https://www.youtube.com/watch?v=eguNGAfdIek

MAX Power Saskatchewan Dokumentarvideo über natürlichen Wasserstoff

https://www.youtube.com/watch?v=TXGDtTUbJ2c

MAX Power Präsentation über natürlichen Wasserstoff

Erfahren Sie mehr über die Vorteile von MAX Power im Bereich natürlicher Wasserstoff in Nordamerika, indem Sie auf den folgenden Link klicken:

https://www.maxpowermining.com/Maxpower_Hydrogen_Oct3_2025.pdf

Folgen Sie uns auf:

X (ehemals Twitter) x.com/MaxPowerMining

LinkedIn: linkedin.com/company/max-power-mining-corp

und indem Sie unserem Telegram-Kanal beitreten: t.me/MaxpowerMining

Über MAX Power

MAX Power ist ein innovatives Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Umstellung Nordamerikas auf Dekarbonisierung konzentriert. Das Unternehmen ist ein Vorreiter im schnell wachsenden Sektor für natürlichen Wasserstoff, wo es eine dominante Landposition auf Distriktebene mit etwa 1,3 Millionen Acres (521.000 Hektar) an Genehmigungen aufgebaut hat, die vielversprechende Explorationsgebiete mit großem Potenzial für natürliche Wasserstoffvorkommen abdecken. Für den Beginn der Bohrungen im vierten Quartal 2025 wurden erste Bohrziele mit hoher Priorität identifiziert. MAX Power verfügt außerdem über ein Portfolio von Grundstücken in den Vereinigten Staaten und Kanada, die sich auf kritische Mineralien konzentrieren. Diese Grundstücke werden durch eine Diamantbohrentdeckung aus dem Jahr 2024 im Willcox Playa Lithium Project im Südosten von Arizona hervorgehoben.

Im Namen des Vorstands:

Mansoor Jan, CEO

Max Power Mining Corp.

info@maxpowermining.com

15 Innovation Boulevard

Saskatoon, SK, S7N 2X8

Kanada

Investor Relations:

Chad Levesque

Tel.: +1-306-981-4753

