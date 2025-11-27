W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Mögliche Übernahme von Allfunds belastet Deutsche Börse kaum

(dpa-AFX) - Die Aktien der Deutschen Börse haben am Donnerstag nur verhalten negativ auf eine etwaige Übernahme der niederländischen Finanzvertriebs-Plattform Allfunds Group reagiert. Zuletzt lagen Deutsche Börse mit 3,2 Prozent bei 228,30 Euro im Plus. Vor ersten Spekulationen am Markt über ein solches Geschäft hatten Deutsche Börse mit 4 Prozent im Plus gelegen.

Allfunds-Aktien schnellten hingegen in Amsterdam um mehr als 20 Prozent auf den höchsten Stand seit Anfang 2023. Ein Händler wies darauf hin, dass es sich bei einem Zustandekommen einer Übernahme aus Sicht der Deutschen Börse um ein eher kleineres Geschäft handele. Der Börsenwert von Allfunds von rund 4,4 Milliarden Euro mache lediglich etwa ein Zehntel der Marktkapitalisierung des deutschen Börsenbetreibers aus. Auch habe es in der Vergangenheit bereits Spekulationen über eine Kaufofferte gegeben./bek/he

