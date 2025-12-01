Doppelspitze übernimmt bei Vontobel Geschäft mit Strukturierten Produkten

Die Schweizer Bank Vontobel besetzt einer internen Mitteilung zufolge die Führung ihres Schlüsselbereichs Strukturierte Produkte neu.

Charles Karila und Georg von Wattenwyl übernehmen die Co-Leitung der Einheit Structured Solutions and Treasury mit sofortiger Wirkung, wie aus einer der Nachrichtenagentur Reuters am Montag vorliegenden Mitteilung an die Mitarbeiter hervorging. Sie folgen auf Otto Huber, der das Unternehmen nach fünf Jahren in der Funktion verlässt, um mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen.

Das Geschäft mit strukturierten Produkten ist ein wichtiges Standbein des Zürcher Vermögensverwalters. Im vergangenen Jahr steuerte der Bereich 278 Millionen Franken zum konzernweiten Betriebsertrag von 1,42 Milliarden Franken bei. Angaben der Schweizer Börse SIX zufolge ist Vontobel vor der UBS und der ZKB die Nummer eins bei börsengehandelten strukturierten Produkten in der Schweiz.

Von Wattenwyl ist seit 1998 für Vontobel tätig und hatte mehrere Führungspositionen in Europa und Asien inne. Karila hat seine Karriere beim Rohstoffhändler Glencore in London begonnen und dann bei Commerzbank-Dresdner und dem Fintech Leonteq gearbeitet, bevor er 2017 zu Vontobel wechselte.

Gemeinsam hätten die beiden ein internes Risikomanagement für renditesteigernde Produkte aufgebaut und den Kundenstamm erweitert. "Charles und Georg werden in ihren neuen Funktionen den Wachstumskurs unseres erfolgreichen SST-Geschäfts weiter gestalten", hieß es in der Mitteilung der Co-Konzernchefs Christel Rendu de Lint und Georg Schubiger an die Belegschaft.