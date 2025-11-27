Neue Rahmenverträge
Öffentliche Hand treibt Bechtle auf Hoch seit Sommer 2024
dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Bechtle sind am Donnerstag mit plus 6 Prozent auf das höchste Niveau seit Sommer 2024 geklettert. Im laufenden Jahr liegen die Papiere des IT-Dienstleisters fast 36 Prozent im Plus. Damit liegen sie deutlich vor Cancom mit rund 13 Prozent Kursplus.
Bechtle gab am Morgen den Abschluss zweier Rahmenverträge mit der zentralen öffentlichen Beschaffungsstelle für kommunale IT-Dienstleister (ProVitako) und deren kommunale Träger in Deutschland bekannt. Das Vertragsvolumen beläuft sich auf bis zu 501 Millionen Euro bei einer Laufzeit von einem Jahr mit dreimaliger Verlängerungsoption um jeweils ein weiteres Jahr.
Cancom liegen derweil noch 17 Prozent unter ihrem Jahreshoch von Anfang Juni./ag/jha
