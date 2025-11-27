EQS-DD: Instone Real Estate Group SE: David Dreyfus, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
27.11.2025 / 10:49 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|David
|Nachname(n):
|Dreyfus
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Instone Real Estate Group SE
b) LEI
|391200DINUIRPDZQHX03
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A2NBX80
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|7,39 EUR
|5.099,10 EUR
|7,39 EUR
|5.099,10 EUR
|7,39 EUR
|5.099,10 EUR
|7,39 EUR
|4.700,04 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|7,3900 EUR
|19.997,3400 EUR
e) Datum des Geschäfts
|25.11.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Tradegate (Best Execution)
|MIC:
|XGAT
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Instone Real Estate Group SE
|Grugaplatz 2-4
|45131 Essen
|Deutschland
|Internet:
|www.instone.de
