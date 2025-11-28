EQS-NVR: Allianz SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Allianz SE / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte

Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten

Allianz SE

Koeniginstr. 28

80802 Muenchen

Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme

Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme Stand zum / Datum der Wirksamkeit Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG) X Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG) 26.11.2025

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:

380418897

davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0

Sprache: Deutsch Unternehmen: Allianz SE Koeniginstr. 28 80802 Muenchen Deutschland Internet: www.allianz.com

