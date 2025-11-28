W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-NVR: Allianz SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Allianz SE / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Allianz SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

28.11.2025 / 15:13 CET/CEST
Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten

Allianz SE
Koeniginstr. 28
80802 Muenchen
Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme

 Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen MaßnahmeStand zum / Datum der Wirksamkeit
 Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG)
XSonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)26.11.2025

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:

380418897
davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0

28.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Allianz SE
Koeniginstr. 28
80802 Muenchen
Deutschland
Internet:www.allianz.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2237530 28.11.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Allianz
NVR

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Krypto wird erwachsen: wo nun die neue Chance liegtgestern, 08:19 Uhr · onvista
Plus
Trading-Impuls
Alibaba: Tradingchance nach den Quartalszahlen?25. Nov. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden