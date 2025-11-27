FT: Wegen Nvidia - Chinas Firmen trainieren KI im Ausland

(Reuters) - Chinesische Technologiefirmen verlagern das Training ihrer Künstlichen Intelligenzen (KI) einem Zeitungsbericht zufolge ins Ausland.

Damit sicherten sie sich Zugriff auf die Hochleistungsprozessoren von Nvidia, schrieb die "Financial Times" am Donnerstag unter Berufung auf Insider. Der Verkauf dieser Chips ist in der Volksrepublik stark eingeschränkt.

Der FT zufolge gehörten der Online-Händler Alibaba und die Tiktok-Mutter Byte Dance zu den Unternehmen, die ihre KI in südostasiatischen Rechenzentren trainieren. Sie mieteten Serverkapazitäten bei nicht-chinesischen Cloud-Anbietern an. Dieser Trend habe sich nach dem vorübergehenden US-Verbot von Nvidias "H20"-Prozessor in China verstärkt. Diese sind zwar inzwischen wieder erhältlich, die Regierung in Peking drängt die Unternehmen jedoch dazu, auf ausländische Produkte zu verzichten.

Als eine der wenigen chinesischen Firmen verzichte Deepseek bislang auf eine Verlagerung des KI-Trainings, berichtete die Zeitung. Zum einen habe das KI-Startup vor dem US-Verbot einen großen Lagerbestand an Nvidia-Chips aufgebaut. Zum anderen arbeite die Firma mit dem Technologiekonzern Huawei an eigenen KI-Prozessoren. Anderen Medienberichten zufolge setzen auch Alibaba und der Suchmaschinen-Betreiber Baidu verstärkt auf Chips aus heimischer Produktion.

Alibaba, Byte Dance, Deepseek und Huawei waren für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Nvidia wollte sich zu dem Zeitungsbericht nicht äußern.