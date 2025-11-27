IRW-News: Giant Mining Corp.: Giant Mining Corp. ernennt John Percival zum Non-Executive Chairman

IRW-PRESS: Giant Mining Corp.: Giant Mining Corp. ernennt John Percival zum Non-Executive Chairman

Vancouver, BC - 27. November 2025 / IRW-Press / Giant Mining Corp. (CSE: BFG | OTC: BFGFF | FWB: YW5 | CSE: BFG.WT.A | CSE: BFG.WT.B) (Giant Mining oder das Unternehmen) freut sich, die Ernennung von Herrn John Percival zum Non-Executive Chairman des Board of Directors bekannt zu geben.

Herr Percival verfügt über mehr als fünf Jahrzehnte Erfahrung auf den globalen Kapitalmärkten und kann eine umfassende Erfolgsbilanz bei der Beschaffung von über 1 Milliarde $ für börsennotierte Unternehmen vorweisen. Er hat eine starke und einflussreiche Präsenz in den australischen Finanzmärkten, einem der größten und aktivsten globalen Kapitalzentren für Bergbauinvestitionen, in dem jährlich typischerweise über 12-15 Milliarden $ im Bergbau- und Explorationssektor aufgebracht werden. In den Jahren 2024 und 2025 verzeichneten die australischen Bergbaumärkte erhebliche Zuflüsse, die durch Kupfer, Uran, kritische Metalle und Gold angetrieben wurden, wodurch Australien zur aktivsten globalen Rechtsgebiet für Finanzierungen im Junior- und Mid-Tier-Bergbau wurde.

Seine Führungsposition in diesen Märkten dürfte die Sichtbarkeit und die Reichweite von Giant Mining bei Investoren erheblich steigern.

David Greenway, CEO von Giant Mining, erklärte: Johns Ruf, seine Erfahrung und sein globales Netzwerk, insbesondere in Australien und Südostasien, machen ihn zu einem unschätzbaren Zugewinn für unser Führungsteam. Seine Fähigkeit, die Sichtbarkeit auf den Kapitalmärkten zu fördern und wachstumsstarke Bergbauprojekte zu unterstützen, passt optimal zu unserer Strategie, während wir das Projekt Majuba Hill weiter vorantreiben. Wir freuen uns, John als unseren nicht Non-Executive Chairman begrüßen zu dürfen.

Über John Percival

Herr Percival ist ein erfahrener Unternehmer und Board-Mitglied mehrerer privater und börsennotierter Bergbauunternehmen in Australien, Kanada und den USA. Zuvor war er als General Manager of Investments bei Barclays Bank New Zealand Ltd. tätig, wo er als erfolgreicher Fondsmanager über 450 Millionen $ verwaltete.

Derzeit ist er Senior Consultant bei Novus Capital Limited in Sydney, Australien, einem Investment- und Finanzdienstleistungsunternehmen, das sich auf Investment Banking, Corporate Advisory und Aktienhandelsservices für australische Unternehmen, Privatkunden und ausländische Firmen spezialisiert. Seine Tätigkeit bei Novus verbessert den Zugang von Giant Mining zu etablierten australischen Kapitalmarktnetzen.

In den letzten Jahren spielte er eine wichtige Rolle bei der Beschaffung von mehr als 100 Millionen $ für Ressourceninvestitionen in Australien und Neuseeland. Dank seiner 50 Jahre Erfahrung auf den Finanzmärkten mit Schwerpunkt Bergbau gilt er als Experte für Anlagestrategien mit besonderem Schwerpunkt auf Edelmetallen, Rohstoffmärkten und globalen Investitionen.

Herr Percivals umfangreiche Erfahrung und gut etabliertes Netzwerk haben zur Finanzierung zahlreicher privater und öffentlicher Bergbauunternehmen beigetragen. Er gilt weltweit als erste Anlaufstelle für Beratung zu Bergbauvermögenswerten. In seiner erweiterten Rolle als Non-Executive Chairman wird er Giants Minings Strategie unterstützen und gleichzeitig die Wahrnehmung des Unternehmens sowie die Kapitalmarktkommunikation gegenüber der australischen Bergbau-Investmentgemeinschaft vorantreiben.

John Percival, neu ernannter Non-Executive Chairman, kommentierte:

Ich bin seit einiger Zeit im Board tätig und freue mich, die Rolle des Non-Executive Chairman an diesem für Giant Mining wichtigen Punkt zu übernehmen. Majuba Hill ist ein herausragendes Kupferprojekt mit wachsender Bekanntheit, und ich sehe eine enorme Chance, das Profil des Unternehmens in Australien und Südostasien zu stärken. Ich freue mich darauf, David und das Team zu unterstützen, während wir unsere Präsenz an den Kapitalmärkten ausbauen, die globale Investorenbindung stärken und Majuba auf seine nächsten wichtigen Meilensteine vorbereiten.

Über Giant Mining Corp.

Das Hauptaugenmerk von Giant Mining ist auf die Identifizierung, den Erwerb und den Ausbau von in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium befindlichen Kupfer- und Kupfer-Silber-Gold-Projekten gerichtet, um der zunehmenden weltweiten Nachfrage nach kritischen Metallen zu begegnen. Diese Nachfrage wird durch Initiativen wie den Green New Deal in den Vereinigten Staaten und ähnliche Programme mit Klimaschwerpunkt weltweit angeheizt, da sie erhebliche Mengen an Kupfer, Silber und Gold für Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energieinfrastruktureinrichtungen und die Modernisierung sauberer und erschwinglicher Energiesysteme erfordern.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist der Kupfer-Silber-Gold-Distrikt Majuba Hill, der 156 Meilen (251 km) von Reno (Nevada) entfernt liegt. Majuba Hill befindet sich in einer bergbaufreundlichen Rechtsprechung mit vorteilhaften Vorschriften und hat das Potenzial, eine der nächsten großen Kupferlagerstätten zu werden, die für die Deckung des steigenden Bedarfs an diesem roten Metall entscheidend ist.

