EQS-Adhoc: Müller - Die lila Logistik SE: EBIT im Geschäftsjahr 2025 übertrifft Prognose
EQS-Ad-hoc: Müller - Die lila Logistik SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Jahresergebnis
Müller - Die lila Logistik SE: EBIT im Geschäftsjahr 2025 übertrifft Prognose
28.11.2025 / 22:19 CET/CEST
Müller - Die lila Logistik SE
EBIT im Geschäftsjahr 2025 übertrifft Prognose
Besigheim, den 28. November 2025 - Die Gesellschaft erwartet für den Konzern der Müller - Die lila Logistik SE für das Geschäftsjahr 2025 ein Betriebsergebnis (EBIT) von rund 10,3 bis 11,3 Mio. EUR, das damit über dem bisher prognostizierten Korridor von 7,0 bis 8,3 Mio. EUR liegt.
Der Konzernumsatz der Müller - Die lila Logistik SE (ISIN DE0006214687) im Geschäftsjahr 2025 liegt trotz reduzierter Volumina bei mehreren Kunden aus dem Bereich Automotive weiterhin im bisher prognostizierten Korridor von 245 bis 253 Mio. EUR. Die Ursache für die verbesserte Ergebnisentwicklung liegt sowohl in der verbesserten operativen Performance, als auch im verzögerten Anfall von Einmalkosten im Zusammenhang mit Investitionen in Infrastruktur und Automatisierung am Standort Blaufelden.
Das Betriebsergebnis (EBIT=earnigs before interest and taxes) ist definiert als Konzernergebnis vor Steuern minus Zinserträge zuzüglich Finanzierungsaufwendungen abzüglich Beteiligungsergebnis.
Müller - Die lila Logistik SE
Ferdinand-Porsche-Straße 6
74354 Besigheim
ISIN DE0006214687
Börse und Handelssegment: Regulierter Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse
Mitteilende Person: Rupert Früh, Geschäftsführender Direktor – CFO
Kontakt:
Müller - Die lila Logistik SE
Oliver Streich
Investor Relations
Ferdinand-Porsche-Str. 6
74354 Besigheim
Tel.: +49 (0) 7143 810 - 125
investor@lila-logistik.com
