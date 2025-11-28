W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-Adhoc: Müller - Die lila Logistik SE: EBIT im Geschäftsjahr 2025 übertrifft Prognose

EQS Group · Uhr
EQS-Ad-hoc: Müller - Die lila Logistik SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Jahresergebnis
Müller - Die lila Logistik SE: EBIT im Geschäftsjahr 2025 übertrifft Prognose

28.11.2025 / 22:19 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach

Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Schlagwort: Prognoseänderung

Müller - Die lila Logistik SE

EBIT im Geschäftsjahr 2025 übertrifft Prognose

Besigheim, den 28. November 2025 - Die Gesellschaft erwartet für den Konzern der Müller - Die lila Logistik SE für das Geschäftsjahr 2025 ein Betriebsergebnis (EBIT) von rund 10,3 bis 11,3 Mio. EUR, das damit über dem bisher prognostizierten Korridor von 7,0 bis 8,3 Mio. EUR liegt.

Der Konzernumsatz der Müller - Die lila Logistik SE (ISIN DE0006214687) im Geschäftsjahr 2025 liegt trotz reduzierter Volumina bei mehreren Kunden aus dem Bereich Automotive weiterhin im bisher prognostizierten Korridor von 245 bis 253 Mio. EUR. Die Ursache für die verbesserte Ergebnisentwicklung liegt sowohl in der verbesserten operativen Performance, als auch im verzögerten Anfall von Einmalkosten im Zusammenhang mit Investitionen in Infrastruktur und Automatisierung am Standort Blaufelden.

Das Betriebsergebnis (EBIT=earnigs before interest and taxes) ist definiert als Konzernergebnis vor Steuern minus Zinserträge zuzüglich Finanzierungsaufwendungen abzüglich Beteiligungsergebnis.

Müller - Die lila Logistik

