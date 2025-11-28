EQS-Adhoc: Philion SE: Philion SE informiert über Zeitplan zur Veröffentlichung der aus-stehenden Jahresabschlüsse 2021–2024

EQS-Ad-hoc: Philion SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Philion SE: Philion SE informiert über Zeitplan zur Veröffentlichung der aus-stehenden Jahresabschlüsse 2021–2024



28.11.2025 / 14:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Philion SE / Schlagwort(e): Insolvenz Philion SE: Insolvenzplan/Zeitplan Erstellung Jahresabschlüsse

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Art. 17 MAR

Philion SE informiert über Zeitplan zur Veröffentlichung der ausstehenden Jahresabschlüsse 2021–2024

Es ist beabsichtigt, die ausstehenden Jahresabschlüsse der Geschäftsjahre 2021 bis 2024 der Philion SE (ISIN: DE000A1X3WF3) bis spätestens 28. Februar 2026 fertigzustellen. Die Gesellschaft befindet sich seit dem Jahr 2022 in einem eröffneten Insolvenzverfahren, das durch den Insolvenzverwalter, Rechtsanwalt Joachim Voigt-Salus, betreut wird und in einen Insolvenzplan münden soll. Seit Verfahrenseröffnung ergaben sich – neben der laufenden Verwertung der Aktiva zugunsten der Insolvenzmasse – keine neuen kursrelevanten Tatsachen für die Aktionäre. Nach aktueller Einschätzung sind weder Ausschüttungen noch Entschädigungen an bestehende Aktionäre aus der Insolvenzmasse oder aus einer Verwertung der Aktien zu erwarten.

Die Jahresabschlüsse 2021 bis 2024 werden jeweils mit Fertigstellung sukzessive und – soweit rechtlich zulässig jeweils vorausgehend ungeprüft – veröffentlicht werden.

Es ist derzeit davon auszugehen, dass aufgrund des laufenden Insolvenzverfahrens und der bestehenden Vermögenslage weiterhin keine wesentlichen kursrelevanten Entwicklungen zu erwarten sind.

Kontakt:

Insolvenzverwalter Joachim Voigt-Salus

VOIGT SALUS. Rechtsanwälte und Insolvenzverwalter

berlin@voigtsalus.de

Ende der Insiderinformation

Sprache: Deutsch Unternehmen: Philion SE

Wallstraße 15a,

10179 Berlin

Deutschland Telefon: - Fax: - E-Mail: - Internet: - ISIN: DE000A1X3WF3 WKN: A1X3WF Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf EQS News ID:

Ende der Insiderinformation

28.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Philion SE Wallstr. 15 a 10179 Berlin Deutschland ISIN: DE000A1X3WF3 WKN: A1X3WF Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Frankfurt EQS News ID: 2237492

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2237492 28.11.2025 CET/CEST