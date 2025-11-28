Google lässt EU-Kartellbeschwerde gegen Microsoft-Cloud fallen

Brüssel (Reuters) -Die Google-Mutter Alphabet lässt ihre Kartellbeschwerde bei der Europäischen Union gegen ihren Rivalen Microsoft wegen dessen Cloud-Geschäftspraktiken fallen. Das US-Unternehmen reagiert damit nach Angaben vom Freitag auf die Entscheidung der EU-Behörden, eine eigene Untersuchung dazu auf den Weg zu bringen. Die für das europäische Cloud-Geschäft bei Google zuständige Managerin Giorgia Abeltino sagte, ihr Unternehmen werde weiterhin mit Politikern, Kunden und Aufsichtsbehörden zusammenarbeiten, um sich für einen offenen Cloud-Markt einzusetzen.

Die EU-Kommission prüft derzeit, ob bestimmte Eigenheiten des Cloud-Geschäfts dazu führen, dass Microsoft und Amazon ihre Marktmacht ausbauen. Die Untersuchung soll in einem Jahr abgeschlossen sein.