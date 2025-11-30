EQS-News: Shanghai Electric gründet chinesisch-pakistanische Akademie für Ingenieure, um Talente für die „Belt and Road"-Initiative auszubilden

EQS-News: Shanghai Electric / Schlagwort(e): Miscellaneous

Förderung der Zusammenarbeit zwischen Industrie und Hochschulen sowie des technologischen und kulturellen Austauschs zwischen China und Pakistan durch eine interdisziplinäre Ausbildung in den Bereichen Energie und Elektrotechnik

SHANGHAI, 30. November 2025 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) eröffnete am 24. November offiziell die chinesisch-pakistanische Exzellenzakademie für Ingenieure (die „Akademie"), eine gemeinsame Initiative von Shanghai Electric und der Shanghai Dianji University. Ziel der Akademie ist es, international wettbewerbsfähige, interdisziplinäre und vielseitige Ingenieurstalente auszubilden und gleichzeitig eine zentrale Plattform für den technologischen und kulturellen Austausch zwischen China und Pakistan zu schaffen.

Die Einführungsveranstaltung fand online und offline gleichzeitig an drei Standorten in beiden Ländern statt. Vertreter des integrierten Kohlebergbau- und Kraftwerksprojekts Thar Block-I („Thar-Projekt") und der Shanghai Dianji University unterzeichneten eine Kooperationsvereinbarung für das Ausbildungsprogramm der Phase I, womit die Initiative zur Talentförderung offiziell in Kraft trat.

Zhu Zhaokai, Präsident der Shanghai Electric Group, bemerkte, dass vor dem Hintergrund der tiefgreifenden Veränderungen in der globalen Industrielandschaft die Unternehmen immer dringender nach vielseitigen Talenten suchen, die über theoretische Grundlagen, technische Praktiken, internationale Perspektiven und die Fähigkeit zur interkulturellen Zusammenarbeit verfügen.

„Die Gründung der Akademie ist eine wichtige Initiative von Shanghai Electric, um die Integration von Industrie, Wissenschaft, Forschung und Anwendung voranzutreiben und ein internationales System zur Talentförderung aufzubauen", sagte er. „Unter Nutzung der akademischen Stärken der Shanghai Dianji University im Bereich der fortschrittlichen Fertigung werden wir die gemeinsame Forschung, die praxisorientierte Lehre und den Austausch von Lehrkräften vertiefen und gemeinsam ein neues Modell für die Förderung internationaler Talente im Rahmen der ,Belt and Road'-Initiative entwickeln."

Gong Siyi, Präsident der Shanghai Dianji University, erklärte, dass die Akademie als wichtiges Demonstrationsprojekt im Ausland Priorität haben werde. Durch die Integration von hochqualifizierten Lehrkräften und Bildungsressourcen ist die Universität bestrebt, hohe Standards bei den Talententwicklungssystemen, der Lehrqualität und der allgemeinen Dienstleistungsunterstützung aufrechtzuerhalten.

„Das Ziel besteht darin, die Akademie als wichtige Brücke für die Freundschaft und technologische Zusammenarbeit zwischen China und Pakistan zu etablieren", erklärte sie.

Als erstes unternehmensgeführtes internationales Programm für Ingenieurtalente im Rahmen des Chinesisch-Pakistanischen Wirtschaftskorridors (CPEC) wird die Akademie maßgeschneiderte Masterstudiengänge anbieten, die auf die Bedürfnisse des Thar-Projekts abgestimmt sind und sich auf Energie- und Elektrotechnik konzentrieren. Durch duale Mentorenschaften zwischen Professoren und Industrieexperten werden die Auszubildenden in die Lage versetzt, reale Herausforderungen zu bewältigen, indem Theorie und Praxis miteinander verknüpft werden.

In den letzten Jahren hat Shanghai Electric bei der Gründung der Akademie den Schwerpunkt auf die systematische Talentförderung und strategische Planung gelegt und die Zusammenarbeit zwischen Industrie und Wissenschaft vertieft, um ein Innovationsökosystem zu schaffen, das sich auf Globalisierung und fortschrittliche technologische Integration konzentriert.

Als gemeinsame Plattform für die Talentförderung von Industrie und Bildung, die von der Shanghai Electric Group und der Shanghai Dianji University gegründet wurde, konzentriert sich die Shanghai Electric Academy of Excellence for Engineers seit ihrer Eröffnung im Jahr 2024 darauf, Technologieexperten zu fördern und hochkarätige Fachkräfte auszubilden. Das Institut ist bestrebt, eine starke Pipeline an zukünftigen Technologieführern aufzubauen.

Als erste Flaggschiff-Initiative der Akademie dient das Tech Expert Symposium als hochkarätiges Forum für führende Experten und Wissenschaftler, um den Wissensaustausch, die technische Zusammenarbeit und die Talentförderung zu fördern. Seit seiner Einführung wurden fünf Veranstaltungen durchgeführt, die sich mit den neuesten technologischen Trends und praktischen Erkenntnissen aus dem Ingenieurwesen befassten.

Hinter der proaktiven Talentstrategie von Shanghai Electric steht ein starkes Engagement für den technologischen Fortschritt und das Humankapital in dieser Zeit des schnellen Wandels. Allein in der ersten Hälfte des Jahres 2025 investierte das Unternehmen 2,546 Milliarden CNY in Forschung und Entwicklung – ein Anstieg von 9,4 % gegenüber dem Vorjahr, was 4,7 % des Gesamtumsatzes entspricht –, wobei 39,5 % der Mittel in aufstrebende Sektoren flossen.

Um eine beschleunigte Innovation aufrechtzuerhalten, hat Shanghai Electric Talente als seine wichtigste strategische Ressource positioniert und wird dies auch weiterhin tun.

