Börsen starten schwächer in den Dezember – Airbus und Zalando im Blickpunkt

Die neue Handelswoche beginnt mit gedämpfter Stimmung: Der DAX rutscht zum Monatsauftakt ins Minus, während auch die US-Futures einen schwächeren Start signalisieren. Von Tokio kommt ebenfalls kein Rückenwind. Der Nikkei reiht sich in die globale Abwärtsbewegung ein.
Makroökonomischer Überblick:
In China trübt sich die Stimmung in der Industrie: Der RatingDog Manufacturing PMI fiel im November überraschend auf 49,9 Punkte und rutschte damit erstmals seit Juli wieder in den Kontraktionsbereich. Vor allem schwache Inlandsnachfrage belastet die Produktion, während steigende Exportaufträge den Rückgang nicht kompensieren konnten. Am Nachmittag richtet sich der Blick auf die USA: Dort wird der ISM Manufacturing PMI für November veröffentlicht. Erwartet wird mit 48,6 Punkten ein Wert nahe dem Vormonat.
Im Fokus:
Airbus präsentiert sich vorbörslich fester. Hintergrund ist die schnelle Umsetzung eines sicherheitsrelevanten Software-Updates für rund 6.000 Jets der A320-Familie. Nach einem Zwischenfall Ende Oktober, ausgelöst durch fehlerhafte Datenverarbeitung infolge intensiver Sonnenstrahlung, hatten EASA und FAA ein sofortiges Update angeordnet. Die meisten betroffenen Maschinen sind inzwischen wieder einsatzbereit, was die Sorgen um längere Flugausfälle dämpft.
Zalando hingegen startet leichter in den Handel. Die Gewerkschaft Verdi hat erneut zu Warnstreiks im Logistikzentrum Erfurt aufgerufen, mitten in der umsatzstarken Vorweihnachtszeit. Rund 120 Beschäftigte legten in Nacht- und Frühschicht die Arbeit nieder, um Druck für einen Tarifvertrag zu machen. Zwar verweist Zalando auf Gehaltserhöhungen von 14,5 Prozent seit 2024, doch die Forderungen nach besseren Arbeitsbedingungen bleiben bestehen.
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|Silber
|Bull
|UN23R2
|5,12
|51,095987 USD
|9,92
|Open End
|Silber
|Bull
|UN11YH
|8,84
|46,799801 USD
|5,64
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN150U
|2,46
|23485,808491 Punkte
|97,69
|Open End
|Silber
|Bull
|UN08P1
|9,84
|45,620775 USD
|5,06
|Open End
|Gold
|Bull
|UN21S6
|13,78
|4089,599821 USD
|27,46
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 01.12.2025; 09:45 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Amazon.com Inc.
|Call
|UG7ND9
|4,29
|230,00 USD
|3,03
|16.06.2027
|Advanced Micro Devices Inc.
|Call
|UG1W8Q
|9,03
|125,00 USD
|1,87
|16.12.2026
|NASDAQ 100
|Call
|UG6HFA
|0,81
|23500,00 Punkte
|29,89
|19.12.2025
|Silber
|Call
|UG7SB3
|7,72
|51,00 USD
|5,01
|19.06.2026
|Gold
|Call
|UG4GD6
|111,04
|3000,00 USD
|3,24
|20.03.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 01.12.2025; 09:45 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Newmont Corp.
|Long
|UN09SZ
|8,39
|72,639005 USD
|5
|Open End
|DAX®
|Short
|UG7U40
|0,69
|24788,29003 Punkte
|-25
|Open End
|Pan American Silver Corp.
|Long
|UG9QKL
|16,42
|30,472242 USD
|3
|Open End
|Amazon.com Inc.
|Long
|HD338H
|2,95
|186,717389 USD
|5
|Open End
|Hannover Rück SE
|Short
|HC1P7B
|2,57
|389,076025 EUR
|-2
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 01.12.2025; 09:45 Uhr;
