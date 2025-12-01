Chinas Industrie schrumpft überraschend

Die Stimmung in der chinesischen Industrie hat sich im November überraschend eingetrübt.

Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe von RatingDog fiel auf 49,9 Punkte von 50,6 im Oktober, wie die Konjunkturumfrage am Montag ergab. Von Reuters befragte Analysten hatten mit 50,5 Punkten gerechnet. Das Barometer rutschte damit wieder unter die Wachstumsschwelle von 50 Zählern. "Obwohl die neuen Exportaufträge im November anzogen, konnte dieser Trend die Flaute im verarbeitenden Gewerbe nicht umkehren", sagte Yao Yu, der Gründer von RatingDog. Dank des im Oktober vereinbarten Handelsfriedens zwischen China und den USA legten die neuen Exportaufträge so stark zu wie seit acht Monaten nicht mehr.

Bereits am Sonntag hatte der offizielle Einkaufsmanagerindex gezeigt, dass die Fabrikaktivität den achten Monat in Folge geschrumpft war. Die nachlassenden Neuaufträge aus dem Inland führten zu einem erneuten Stellenabbau und dem ersten Rückgang der Einkäufe seit Juni. Hersteller gaben an, dass höhere Metallpreise die Inputkosten in die Höhe trieben. Die Unternehmen zeigten sich für die kommenden zwölf Monate dennoch optimistisch. Investoren warten nun auf politische Signale von der Zentralen Wirtschaftskonferenz im Dezember.