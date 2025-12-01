EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Telekom AG / Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Deutsche Telekom AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



01.12.2025 / 16:48 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Deutsche Telekom AG, Bonn, Deutschland

ISIN: DE0005557508

Bonn, 1. Dezember 2025

Erwerb eigener Aktien – 9. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 24. November bis einschließlich 28. November 2025 wurden insgesamt 1.818.295 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms der Deutschen Telekom AG erworben, das mit der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde.

Datum Gesamtzahl der Aktien (Stück) Täglich gewichteter Durchschnittskurs (€) Gesamtkaufpreis ohne Erwerbskosten (€) 28.11.2025 355.690 27,6387 9.830.809 27.11.2025 373.543 27,5709 10.298.917 26.11.2025 355.864 27,6251 9.830.779 25.11.2025 358.279 27,4389 9.830.782 24.11.2025 374.919 27,4698 10.298.950 Gesamt 1.818.295 27,5479 50.090.236

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht:

https://www.telekom.com/de/investor-relations/details/aktienrueckkaufprogramm-2025-1085516

.

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 1. Oktober 2025 bis einschließlich 28. November 2025 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 14.918.202 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Deutschen Telekom AG erfolgte ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch eine von der Deutschen Telekom AG beauftragten Bank.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Telekom AG Friedrich Ebert Allee 140 53113 Bonn Deutschland Internet: www.telekom.com

