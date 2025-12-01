W​e​r​b​u​n​g ausblenden

SPD und CDU begrüßen Kursschwenk der Familienunternehmer

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: Quelle: dpa-AFX

Umgang mit AfD

Berlin (dpa) - Der Kursschwenk des Verbands der Familienunternehmer im Umgang mit der AfD trifft auf Zustimmung von Politikern aus CDU und SPD. «Drohender Mitglieder- und Einnahmeverlust scheint bei Unternehmern zu wirken», sagte der Bundesvorsitzende des CDU-Arbeitnehmerflügels, Dennis Radtke, dem «Handelsblatt». Ob dieser Kurswechsel glaubhaft sei, müssten aber in erster Linie die Mitgliedsunternehmen bewerten. «Ich freue mich jedenfalls, dass so viele Farbe bekannt und sich von dieser fatalen Entscheidung distanziert haben.»Auch der Innenminister von Thüringen, Georg Maier (SPD), lobte den Kurswechsel. Zugleich nannte es Maier im Gespräch mit dem «Handelsblatt» einen «schweren Fehler der Verbandsspitze, sich der AfD anzunähern und damit der Normalisierung einer völkisch-nationalistischen Partei Vorschub zu leisten». Es sei aber «ein ermutigendes Zeichen, dass die Mitgliedsunternehmen den Irrweg der Präsidentin gestoppt haben». Demokratie und Weltoffenheit seien wesentliche Erfolgsfaktoren der deutschen Wirtschaft. Diese gelte es zu verteidigen.

Prominente Austritte

Der Verband der Familienunternehmer hatte nach scharfer Kritik und dem Austritt von Mitgliedsfirmen wie Rossmann, Vorwerk und Fritz-Kola seine Position zum Umgang mit der AfD korrigiert. Die Einladung von AfD-Abgeordneten zu einem Parlamentarischen Abend habe sich als Fehler herausgestellt, teilte die Präsidentin Marie-Christine Ostermann am Sonntagabend mit. «Wir müssen andere Wege der Auseinandersetzung finden, wie wir der AfD kritisch begegnen und gleichzeitig deutlich machen können, wofür wir stehen», fügte sie hinzu. «Wir distanzieren uns von Extremisten und lassen uns von ihnen nicht vereinnahmen.»

Thüringens Innenminister Maier äußerte die Hoffnung, dass sich nun auch die Industrie- und Handelskammern klar zum Umgang mit der AfD positionierten. «In Thüringen verstecken sich beispielsweise die IHKen hinter dem Gebot der parteipolitischen Neutralität, um einer klaren Abgrenzung zur AfD aus dem Weg zu gehen», kritisierte er.

Das könnte dich auch interessieren

Kolumne von Heiko Böhmer
Trotz hoher Kurse und Risiken: Aktien bleiben unverzichtbargestern, 08:30 Uhr · Heiko Böhmer
Trotz hoher Kurse und Risiken: Aktien bleiben unverzichtbar
Kolumne von Alexander Mayer
Wird Strategy zur Gefahr für Bitcoin?29. Nov. · decentralist.de
Wird Strategy zur Gefahr für Bitcoin?
Dax Vorbörse 01.12.2025
Dax startet schwächer in den neuen Kalendermonatheute, 08:17 Uhr · onvista
Dax startet schwächer in den neuen Kalendermonat
US-Notenbank
Trump hat sich für neuen Fed-Chef entschiedenheute, 09:19 Uhr · dpa-AFX
Trump hat sich für neuen Fed-Chef entschieden
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Krypto wird erwachsen: wo nun die neue Chance liegt27. Nov. · onvista
Plus
Trading-Impuls
Alibaba: Tradingchance nach den Quartalszahlen?25. Nov. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden