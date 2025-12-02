ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Puma auf 17 Euro - 'Sector Perform'
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Puma von 18 auf 17 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Piral Dadhania passte seine Schätzungen und Kursziele für Europas Luxuswarenanbieter am Montagabend an. Bei Puma wirkt sich vor allem der Rückzug aus dem US-Joint-Venture United Legwear aus./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 17:33 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 00:45 / EST
