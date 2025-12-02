Bilfinger will noch schneller wachsen - jährliches Umsatzplus bis zehn Prozent

Der Industriedienstleister Bilfinger will in den kommenden Jahren noch schneller wachsen als bisher und zudem profitabler werden. Das Unternehmen peile bis 2030 im Schnitt ein jährliches Umsatzplus von acht bis zehn Prozent an, teilte das MDax-Unternehmen am Dienstag im Vorfeld eines Kapitalmarkttages mit. Wachsen wollen die Mannheimer sowohl aus eigener Kraft als auch durch Zukäufe. Davon sollen als Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf den Unternehmenswert (Ebita) acht bis neun Prozent übrig bleiben. Das Geschäftsmodell von Bilfinger weise Chancen sowohl in Wachstums- als auch in rückläufigen Märkten aus, hieß es.

Dabei geht Bilfinger weltweit von einem durchschnittlichen jährlichen Marktwachstum von ein bis zwei Prozent in seinen vier Kernindustrien aus. Zu diesen zählen Chemie und Petrochemie, Energie, Öl und Gas sowie Pharma und Biopharma. Zudem will das Unternehmen bis 2030 jährlich drei bis vier Prozent aus eigener Kraft unter anderem dank Outsourcing-Nachfrage wachsen. Zukäufe sollen im Schnitt jährlich für ein weiteres Wachstum von etwa vier Prozent beitragen.

Bislang hatte das Unternehmen von 2025 bis 2027 jährlich aus eigener Kraft um vier bis fünf Prozent wachsen wollen. Die operative Marge sollte in diesem Zeitraum auf sechs bis sieben Prozent steigen.