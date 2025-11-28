W​e​r​b​u​n​g ausblenden
MDAX-Titel

Rüstungskonzern Renk erhält Auftrag im hohen zweistelligen Millionenbereich

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Rüstung
Artikel teilen:
Quelle: Stonel/Shutterstock.com

AUGSBURG (dpa-AFX) - Der Panzergetriebe-Hersteller Renk hat einen Auftrag aus Osteuropa zur Lieferung von Ersatzteilen und Servicepaketen erhalten. Der Auftragswert liegt im hohen zweistelligen Millionenbereich, wie das im MDax gelistete Rüstungsunternehmen am Freitag in Augsburg mitteilte. Die ersten Lieferungen seien noch für dieses Jahr geplant.

Der Rahmenvertrag umfasse unter anderem die Lieferung von Ersatzgetrieben und Motoren für zahlreiche ketten- und radgetriebene Fahrzeuge wie Kampfpanzer, Schützenpanzer, geschützte Transportfahrzeuge und Haubitzen, heißt es weiter. Der Aktienkurs von Renk reagiert nicht wesentlich auf die Neuigkeiten.

Für das laufende Jahr peilt Renk einen Umsatz von mehr als 1,3 Milliarden Euro und einen bereinigten operativen Gewinn von 210 bis 235 Millionen Euro an./enr/he

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
RENK
M
MDAX

Das könnte dich auch interessieren

Bewertung verdreifacht
Frisches Geld für Drohnenbauer Quantum Systemsheute, 07:34 Uhr · Reuters
Frisches Geld für Drohnenbauer Quantum Systems
Analysten optimistisch
Alles was 'Thyssen' heißt gefragt26. Nov. · dpa-AFX
ThyssenKrupp Headquarter Essen
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Krypto wird erwachsen: wo nun die neue Chance liegtgestern, 08:19 Uhr · onvista
Plus
Trading-Impuls
Alibaba: Tradingchance nach den Quartalszahlen?25. Nov. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden