Chinesischer Tech-Gigant JD.com bei Media Markt/Saturn am Ziel

Düsseldorf, 02. Dez (Reuters) - Der chinesische Tech-Gigant JD.com hat sich die Mehrheit an der Holding Ceconomy gesichert, die die Elektronikhandelsketten Media Markt und Saturn kontrolliert.

JD.com stärkt damit den Zugriff auf den europäischen Markt, Ceconomy will mit dem neuen Eigentümer sein Wachstum ankurbeln.

JD.com habe sich im Rahmen des Übernahmeangebots, dessen weitere Annahmefrist am 27. November abgelaufen war, rund 59,8 Prozent des Ceconomy-Grundkapitals gesichert, teilten die Unternehmen am Dienstag mit. Zusammen mit einem verbleibenden Anteil des Altgesellschafters Convergenta, der Beteiligungsgesellschaft der Gründerfamilie Kellerhals, ergebe sich eine Gesamtbeteiligung von 85,2 Prozent. "Mit JD.com als unserem Partner können wir unseren eingeschlagenen Wachstumskurs beschleunigen", erklärte Ceconomy-Chef Kai-Ulrich Deissner.

Die im Online-Handel groß gewordene JD.com hatte den Ceconomy-Aktionären je 4,60 Euro in bar für jede Stammaktie geboten. Insgesamt wurde Ceconomy damit mit gut 2,2 Milliarden Euro bewertet. Letztlich will JD.com Ceconomy von der Börse nehmen. Den Kleinwerteindex SDax musste die Mutter von Media Markt und Saturn bereits verlassen. JD.com erhält durch die Übernahme Zugriff auf über 1000 Filialen und kann im Wettbewerb mit Alibaba oder Amazon sein Europa-Geschäft ausbauen.

