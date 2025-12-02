EQS-AFR: 3U HOLDING AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
02.12.2025 / 10:15 CET/CEST
Hiermit gibt die 3U HOLDING AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026
Ort:
https://www.3u.net/investor-relations/finanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026
Ort:
https://www.3u.net/en/investor-relations/publications/
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort:
https://www.3u.net/investor-relations/finanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort:
https://www.3u.net/en/investor-relations/publications/
