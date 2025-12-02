W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Viele wollen zum Nikolaustag weniger Geld ausgeben

dpa-AFX · Uhr
Umfrage

Berlin (dpa) - Wenn am Morgen des Nikolaustags die Stiefel gefüllt sind, lässt das vielerorts Kinderaugen glänzen. Ein Drittel der Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland plant in diesem Jahr Einkäufe anlässlich des Tages, wie eine Umfrage des IFH Köln im Auftrag des Handelsverbandes Deutschland (HDE) zeigt. Mehr als ein Viertel (27 Prozent) davon möchte jedoch weniger auszugeben als im Vorjahr. Gut 60 Prozent bleiben beim bisherigen Budget, 12 Prozent planen höhere Ausgaben.

Der Einzelhandel rechnet in diesem Jahr zum Nikolaus mit zusätzlichen Umsätzen von über einer Milliarde Euro - 0,2 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Zu den beliebtesten Geschenken zählen der Umfrage zufolge Bücher, Schreibwaren, Bekleidungsartikel, Parfüm und Kosmetik sowie Blumen.

«Der Nikolaustag ist ein wichtiger Teil des Weihnachtsgeschäfts und sorgt
jedes Jahr für Umsatzimpulse», betont HDE-Hauptgeschäftsführer
Stefan Genth. Für die Umfrage hat das IFH Köln rund 1.000 Menschen in Deutschland zwischen 18 und 69 Jahren repräsentativ befragt.

