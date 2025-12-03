Airbus kappt Auslieferungsziel für 2025

Quelle: Bjoern Wylezich/Shutterstock.com
Toulouse (dpa) - Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus kann auch in diesem Jahr nicht so viele neue Jets ausliefern wie geplant. Wegen Problemen an Rumpfteilen eines Zulieferers für die Modellfamilie A320 dürften statt 820 insgesamt nur 790 Passagierjets den Weg zu den Kunden finden, teilte der Dax-Konzern in Toulouse mit. An seinen Finanzzielen für 2025 hält Vorstandschef Guillaume Faury aber fest: So soll der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn (bereinigtes Ebit) wie gehabt rund sieben Milliarden Euro erreichen.
Schon im vergangenen Jahr hatte der Flugzeughersteller sein ursprüngliches Auslieferungsziel kappen müssen: Statt der ursprünglich angepeilten 800 Maschinen übergab Airbus 766 Maschinen an die Kunden.
Das könnte dich auch interessieren
Weltgrößter FlugzeugbauerAirbus hat Qualitätsproblem an neuen A320-Rumpfteilen - Aktie tief im Minus01. Dez. · dpa-AFX
FlugzeugherstellerAirbus-Rückruf für 6000 Jets verläuft glimpflicher als befürchtet01. Dez. · Reuters
MDAX-TitelRüstungskonzern Renk erhält Auftrag im hohen zweistelligen Millionenbereich28. Nov. · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Visa im Fokus: Der Kurs steht an einer kritischen Markegestern, 15:45 Uhr · onvista
PlusTrading-Impuls