EQS-News: Bastei Lübbe AG stärkt ihre Community-Strategie im Comic- und Manga-Segment mit Übernahme von Papertoons

Bastei Lübbe AG stärkt ihre Community-Strategie im Comic- und Manga-Segment mit Übernahme von Papertoons



03.12.2025

Köln, 3.Dezember 2025. Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Publikums-Verlagsgruppe Bastei Lübbe AG (ISIN DE000A1X3YY0) stärkt ihr community-getriebenes Portfolio im Comic- und Manga-Bereich und baut damit ihre Präsenz in einem der weltweit dynamischsten Unterhaltungssegmente strategisch aus. Dazu übernimmt Bastei Lübbe zum 1. Januar 2026 den deutschen Spezialverlag Papertoons vollständig. Das gesamte Papertoons-Team bleibt an Bord und wird in die Strukturen der Bastei Lübbe AG integriert. Ab 1. Februar 2026 übernimmt Bastei Lübbe zudem den Vertrieb des Programms. Bastei Lübbe sieht im Webtoon- und Manhwa-Segment sowie in angrenzenden Bereichen erhebliches Wachstumspotenzial und plant, ihre langjährige Erfahrung im Aufbau und in der Skalierung starker Unterhaltungsmarken gezielt für die nächste Entwicklungsphase von Papertoons zu nutzen.



Soheil Dastyari, CEO Bastei Lübbe AG: „Papertoons zeigt eindrucksvoll, wie Leidenschaft, Kenntnisreichtum und Community-Nähe eine starke Marke formen – das entspricht auch unserem Weg. Wir haben wiederholt bewiesen, dass wir sehr gut in der Lage sind, jungen Verlagsmarken zu mehr Wachstum und Marktbedeutung zu verhelfen, und freuen uns darauf, auch mit Papertoons den hochspannenden Comic- und Manga-Markt zu bereichern.“

Papertoons wurde 2022 gegründet und gilt als erster deutscher Verlag, der sich ausschließlich auf Webtoons und Manhwas spezialisiert hat. Der Spezialverlag bringt internationale Erfolgsformate aus Südkorea, China und weiteren Märkten als hochwertige Printausgaben nach Deutschland. Webtoons – vertikal scrollbare digitale Comics aus Südkorea – und die verwandten Manhwas sprechen vor allem eine junge, digitalaffine Community an.



Über Bastei Lübbe AG:

Die Bastei Lübbe AG ist die führende unabhängige Verlagsgruppe in Deutschland. Das Unternehmen mit Sitz in Köln ist auf die Publikation von Büchern, Hörbüchern und eBooks mit hochwertiger populärer Unterhaltung fokussiert sowie auf periodisch erscheinende Romanhefte. Insgesamt gehören zum Unternehmen mehr als 14 Verlagsmarken. Bastei Lübbe versteht sich als Innovationstreiber der Branche und hat unter anderem mehrere stark wachsende community-getriebene Geschäftsmodelle erfolgreich aufgebaut. Im Bereich der Digitalmedien gehört die Bastei Lübbe AG ebenfalls zu den Vorreitern und produziert tausende Audio- und eBooks, die über alle digitalen Verwertungskanäle vertrieben werden. Der Konzern erzielt einen Jahresumsatz von über 114 Millionen Euro (Geschäftsjahr 2024/2025). Seit 2013 sind die Aktien des Unternehmens im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN A1X3YY, ISIN DE000A1X3YY0). Weitere Informationen sind unter www.bastei-luebbe.de zu finden.



Kontakt Bastei Lübbe AG:

Julia Kikillis

Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +49 (0)221 8200 2850

E-Mail: julia.kikillis@bastei-luebbe.de

