EQS-News: EL CHATO BELEGT DEN NO.1 PLATZ BEI DEN LATIN AMERICA'S 50 BEST RESTAURANTS 2025

ANTIGUA, 3. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Die kulinarische Gemeinschaft versammelte sich zum ersten Mal in der Stadt Antigua in Guatemala zur Enthüllung der 13. Ausgabe der Latin America's 50 Best Restaurants 2025, gesponsert von S.Pellegrino & Acqua Panna. Die Liste umfasst Restaurants aus 21 Städten, wobei El Chato in Bogotá den ersten Platz (No.1) belegt. Unter der Leitung von Küchenchef Álvaro Clavijo ist dieses moderne kolumbianische Restaurant international für seine kulinarische Exzellenz sowie sein Engagement für lokale Produzenten und Zutaten bekannt.

Für die vollständige Liste 1-50 klicken Sie bitte hier.

Buenos Aires ist mit acht Restaurants in der 1-50-Liste die kulinarische Hochburg der Region, gefolgt von Lima mit sieben und Santiago mit fünf Restaurants. Das Kjolle (No.2) in Lima wurde zum The Best Restaurant in Peru gekürt, während Don Julio (No.3) in Buenos Aires The Best Restaurant in Argentina ist.

Sieben Restaurants sind neu in der Liste vertreten, angeführt von Casa Las Cujas in Santiago auf Platz No.14, das den Highest New Entry Award gewonnen hat. Weitere Neuzugänge aus Santiago sind Yum Cha (No.28), Demo Magnolia (No.31) und Karai by Mitsuharu (No.45). Weitere Neuzugänge sind Arami (No.48) aus La Paz, El Mercado (No.27) aus Buenos Aires und Afluente (No.34) aus Bogotá.

Zu den Gewinnern der Sonderpreise gehören Cosme (No.9), das nach einem Sprung um 19 Plätze auf Platz No.9 den von Lee Kum Kee gesponserten Highest Climber Award erhielt; Rodolfo Guzmán vom Boragó (No.6) erhält den Icon Award; Bianca Mirabili vom Evvai (No.20) wird zu Latin America's Best Pastry Chef gekürt, gesponsert von República del Cacao; Alejandro Chamorro vom Nuema (No.10) gewinnt den Estrella Damm Chefs' Choice Award; Tássia Magalhães wird als Latin America's Best Female Chef ausgezeichnet; Maximiliano Pérez wird zu Latin America's Best Sommelier gekürt, gesponsert von Vik, und Oda (No.76) in Bogotá gewinnt den Sustainable Restaurant Award.

Craig Hawtin-Butcher, Geschäftsführer bei 50 Best, sagt: „Wir freuen uns sehr, El Chato als The Best Restaurant in Latin America 2025 zu feiern. Unsere herzlichsten Glückwünsche gehen an Álvaro Clavijo und sein gesamtes Team für die Schaffung eines so besonderen Ortes, der die kolumbianische Küche auf die internationale Bühne gebracht hat. Wir gratulieren allen Restaurants, die in die diesjährige Liste aufgenommen wurden."

50 Best arbeitet mit Deloitte als offiziellem unabhängigen Bewertungspartner zusammen, um die Integrität der Abstimmung durch 300 regionale Experten sicherzustellen. Weitere Einzelheiten finden Sie hier.

