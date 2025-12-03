EQS-News: Franchise Equity Partners erwirbt IMO Car Wash von Driven Brands

EQS-News: Franchise Equity Partners / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Expansion

FEP gibt seine erste internationale Akquisition durch den Kauf des weltweit führenden Betreibers von Tunnel-Autowaschanlagen mit 720 Standorten bekannt

NEW YORK, 3. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Franchise Equity Partners, LP (FEP), eine private Investmentfirma, die sich zum Ziel gesetzt hat, langfristige Partnerschaften mit hochwertigen Franchisenehmern, Franchisegebern und Unternehmen mit mehreren Standorten aufzubauen, hat heute bekannt gegeben, dass sie eine Vereinbarung zur Übernahme von IMO Car Wash, dem weltweit größten Tunnelwaschanlagenbetreiber, von Driven Brands (NASDAQ:DRVN) abgeschlossen hat. Die Transaktion umfasst das gesamte Portfolio von IMO mit 720 Standorten, die sich hauptsächlich in Großbritannien und Deutschland sowie in neun weiteren europäischen Ländern und Australien befinden.

IMO Car Wash wurde vor 60 Jahren gegründet und ist eine der bekanntesten und vertrauenswürdigsten Autowaschmarken weltweit, die jährlich Millionen von Kunden mit ihrem bequemen, großvolumigen Modell bedient. Das Unternehmen verfügt über eine einzigartig diversifizierte Präsenz und wird von einem Managementteam mit umfassender Erfahrung im Autowaschsektor unterstützt.

„Wir glauben, dass IMO eine seltene Gelegenheit darstellt, eine marktführende, seit langem bestehende Marke mit einer äußerst verteidigungsfähigen Präsenz und einem starken Betriebsteam zu erwerben", sagte Scott Romanoff, Mitgeschäftsführer bei FEP. „Unser Ziel ist es, die Leistung des gesamten bestehenden Portfolios zu optimieren und zu verbessern. Mit dem etablierten Kundenstamm von IMO, den Handelspartnerschaften und der erfahrenen Führung sehen wir erhebliche Möglichkeiten, das organische Wachstum voranzutreiben und die Marke weiter zu stärken."

„Unsere Investition in IMO ist die erste Transaktion von FEP außerhalb der Vereinigten Staaten", fügte Mike Esposito, Mitgeschäftsführer bei FEP, hinzu. „Wir glauben, dass dies die ideale Grundlage ist, um unsere starke Einzelhandelspräsenz in den Vereinigten Staaten auf das Vereinigte Königreich, Europa und darüber hinaus auszuweiten."

Unter der Eigentümerschaft von FEP wird sich IMO auf die Steigerung des Waschvolumens, die Verbesserung des Kundenerlebnisses und die weitere Nutzung seiner strategischen Einzelhandelspartnerschaften konzentrieren. IMO unterhält enge Beziehungen zu Einzelhändlern im Vereinigten Königreich und in der EU, wo das Unternehmen vor Ort Autowaschanlagen betreibt, um die Kundenfrequenz sowohl für IMO als auch für seine Einzelhändler zu erhöhen.

„Dies ist ein wichtiger Meilenstein für IMO Car Wash", sagte Adam Green, Präsident von IMO Car Wash. „FEP versteht sowohl das Erbe als auch das Potenzial unserer Marke. Ihr langfristiger Ansatz, ihr Engagement für operative Spitzenleistungen und ihre umfassende Erfahrung mit Geschäftsmodellen mit mehreren Einheiten machen sie zu einem idealen Partner, da wir uns darauf konzentrieren, mehr Wert aus unserem bestehenden Netzwerk zu schöpfen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit FEP, um unsere Marktposition zu stärken und unsere Kunden weiterhin zu bedienen."

Die Akquisition unterstreicht die Strategie von FEP, Partnerschaften mit führenden Anbietern in resilienten Branchen einzugehen, in denen Größe, Markenbekanntheit und betriebliche Effizienz nachhaltige Wettbewerbsvorteile schaffen.

Für weitere Informationen über Franchise Equity Partners besuchen Sie bitte https://www.fep-us.com/.

Informationen zu Franchise Equity Partners:

Franchise Equity Partners ist eine private Investmentgesellschaft, die sich auf die Bereitstellung von Kapital für Franchise-Unternehmen und deren Inhaber spezialisiert hat. Der einzigartige Ansatz verbindet viel Erfahrung in Unternehmensfinanzierung und im operativen Geschäft mit einem anfänglichen Zielportfoliovolumen von 1 Milliarde USD, um Wachstum, Vereinfachung der Eigentumsverhältnisse, Nachfolge- und Vermögensplanung sowie andere strategische Geschäftsmöglichkeiten zu ermöglichen. Um mehr über Franchise Equity Partners zu erfahren, besuchen Sie bitte www.fep-us.com oder folgen Sie dem Unternehmen auf LinkedIn.

