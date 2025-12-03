IRW-News: North American Niobium and Critical Minerals Corp.: North American Niobium and Critical Minerals Corp. schließt Phase-1-Herbstprospektionsprogramm ab; in allen Konzessionsgebieten in Québec wurden Karbonatit- und Pegmatitziele ermittelt

IRW-PRESS: North American Niobium and Critical Minerals Corp.: North American Niobium and Critical Minerals Corp. schließt Phase-1-Herbstprospektionsprogramm ab; in allen Konzessionsgebieten in Québec wurden Karbonatit- und Pegmatitziele ermittelt

- Abschluss des Prospektionsprogramms für Herbst 2025 in den Konzessionsgebieten Seigneurie, Bardy, Blanchette und Sabot

- Auffindung von Karbonatit-Gesteinsbrocken und Pegmatitzonen

- Übergabe von 262 Proben zur Analyse

Vancouver, British Columbia - 3. Dezember 2025 / IRW-Press / North American Niobium and Critical Minerals Corp. (CSE: NIOB) (FWB: IOR) (OTCQB: NIOMF) (North American Niobium oder das Unternehmen) freut sich, den Abschluss seines für Herbst 2025 vorgesehenen Phase-1-Programms mit Prospektion, Kartierung und Entnahme von Schlitzproben in vier (4) seiner zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebiete in Québec - Seigneurie, Bardy, Blanchette und Sabot - bekannt zu geben. Die Feldarbeiten wurden vom 13. Oktober bis zum 5. November 2025 durchgeführt. Die Mannschaften werden die Erschließung zusätzlicher Ausbisse fortsetzen, soweit es die Bedingungen erlauben.

Mit seinem Programm 2025 hatte das Unternehmen die Absicht, Datenmaterial aus früheren Prospektionen - einschließlich der bereits vorliegenden Ergebnisse zu den Vorkommen bei Blanchette, Seigneurie und Bardy - zu verifizieren und darauf aufzubauen. Die Mannschaften entnahmen insgesamt 262 Schürf- und Schlitzproben, unter anderem auch Schlitzproben mit einer Gesamtlänge von 94,5 Metern aus der Konzession Seigneurie. Das Konzessionsgebiet Seigneurie wurde vor kurzem südwestwärts erweitert und schließt nun auch einen zwischenzeitlich überlagerten, historischen Karbonatitausbiss mit anomalen REE-Werten ein, der im Jahr 2015 vom Ministerium für natürliche Ressourcen und Forstwirtschaft von Québec (MRNF) aufgefunden wurde.

Die Arbeiten wurden von einem fünfköpfigen Expertenteam durchgeführt, das sich aus drei Prospektoren und zwei Geologen der Firmen Grassroots Prospecting and Target Generation Inc. und McMillan Geosciences Inc. zusammensetzte.

Höhepunkte des Feldprogramms

- In der Konzession Blanchette wurden Gesteinsbrocken und überlagerte Ausbisse aus Karbonatit entdeckt, die räumlich mit einer vermutlich kreisförmigen magnetischen Signatur in Verbindung stehen, die auf der ersten vertikalen Ableitung einer geophysikalischen Luftbildkarte zur Region sichtbar ist.

- An mehreren Stellen der Konzession Seigneurie wurden zahlreiche Pegmatite mit REE-Potenzial bestätigt.

- Aus allen vier Konzessionsgebieten wurden insgesamt 262 Schürf- und Schlitzproben entnommen, darunter auch Schlitzproben mit einer Gesamtlänge von 94,5 Metern (durchschnittliche Probenlänge 1,5 m) aus der Konzession Seigneurie - siehe Abbildung 1.

- Im Rahmen von Geländeinspektionen wurden verschiedenste Gesteinsstrukturen wie Pegmatite, Karbonatite, mafische Intrusionen, Vulkanite, metasedimentäre Einheiten und Gneis ermittelt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82050/2025.12.03_NIOB_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1: Die Entnahme von Schlitzproben mit einer Gesamtlänge von 94,5 m erfolgte im Monat November 2025.

Zusammenfassung des Programms

Der Schwerpunkt der Prospektionskampagne im Herbst 2025 lag auf der Bestätigung bereits entdeckter Anomalien, der Kartierung neuer Mineralisierungsverläufe und der Bewertung von Zielzonen mit in Pegmatit eingelagerten Seltenen Erden (REE). Es wurden insbesondere zwei Karbonatitzonen ermittelt: 1) die erste im Konzessionsgebiet Blanchette, ein neuer Fund, der bis dato noch nicht beprobt wurde, und 2) die zweite im Konzessionsgebiet Seigneurie, bei der es sich um einen vom MRNF dokumentierten, aber nicht als Mineralvorkommen klassifizierten überlagerten Karbonatit-Ausbiss mit anomalen REE-Werten handelt.

Hier die wichtigsten geologischen Beobachtungen:

- Entdeckung von Karbonatit-Gesteinsblöcken bei Blanchette in der Nähe einer vermutlich kreisförmigen magnetischen Signatur, die als Zone mit Potenzial für Karbonatitvorkommen eingestuft wird.

- Ausdehnung eines potenzialreichen Entwicklungszugs bei Seigneurie, wo das Feldteam einen im Jahr 2015 vom MRNF gemeldeten Karbonatitausbiss mit anomalen REE-Werten untersucht und erweitert hat (Abbildung 2).

- Ermittlung mehrerer Pegmatitzonen mit potenziellen REE-Vorkommen in der Konzession Seigneurie, ganz im Sinne der Schwerpunktsetzung des Unternehmens auf kritische Mineralien wie Nb, Nd, Pr, Dy, Y und andere verwandte Elemente.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82050/2025.12.03_NIOB_DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 2: Eine von der Feldmannschaft entnommene Karbonatitprobe unter einer 365-Nanometer-UV-Lampe. Zwei Zentimeter breite Kalziterze in leuchtendem Orange.

Probenahme & Analyse

Alle Schürf- und Schlitzproben wurden dem Labor von ALS Laboratories in Lachine (Montréal) zur Analyse übergeben. Die Analysemethoden umfassen:

- ME-MS71L für REE-haltiges granitisches Pegmatit- und Karbonatitgestein

- PGM-23 und ME-MS61 für mafisches und ultramafisches Gestein mit potenzieller Ni-Cu-PGE-Mineralisierung

Die Analyseergebnisse stehen noch aus und werden veröffentlicht, sobald sie eingegangen sind und vom Expertenteam des Unternehmens ausgewertet und geprüft wurden.

Unser Phase-1-Programm für Herbst 2025 hat unser Verständnis der geologischen Strukturen in unseren Konzessionsgebieten in Québec erheblich verbessert. Wie die Ermittlung neuer Karbonatit- und Pegmatitziele zeigt, liegen wir mit unserer Annahme, dass diese Konzessionsgebiete ein beachtliches Potenzial für Vorkommen kritischer Mineralien bergen, genau richtig, so Murray Nye, CEO von North American Niobium and Critical Minerals Corp. Wir freuen uns schon, wenn die Analyseergebnisse endlich vorliegen und wir unser Explorationsmodell im Zuge der Vorbereitungen auf die nächste Arbeitsphase präzisieren können.

ÜBER NORTH AMERICAN NIOBIUM AND CRITICAL MINERALS CORP.

North American Niobium and Critical Minerals Corp. ist ein nordamerikanisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Projekten mit Edel- und Basismetallen sowie kritischen Rohstoffen spezialisiert hat. Zum Portfolio des Unternehmens zählen die Konzession Silver Lake im Bergbaurevier Omineca (British Columbia) und ein vor kurzem erworbenes Konzessionspaket in der Grenville Provinz (Quebec). Die Konzessionsgebiete in Quebec eröffnen Zugang zu Seltenen Erden (REE), Niob (Nb) und Nickel-Kupfer-Vorkommen (Ni-Cu) und dehnen das Portfolio des Unternehmens auf kritische Rohstoffe aus, die von strategischer Bedeutung für Energie- und Verteidigungsanwendungen sind.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS:

Murray Nye

Chief Executive Officer

1055 West Georgia Street, Suite 1500

Vancouver, BC V6E 0B6

Canada

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Murray Nye, CEO

Email: info@northamericanniobium.com

Phone: +1 (647) 984-4204

CSE:NIOB

OTCQB: NIOMF

FSE:IOR

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Ereignisse, Ergebnisse, Resultate oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen in der Zukunft erwartet, vorhersieht oder beabsichtigt, oder die anderweitig die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements hinsichtlich zukünftiger Ereignisse widerspiegeln, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern und Ausdrücken wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, potenziell, Chance, Strategie, Ziel, Prognose und ähnliche Ausdrücke oder Aussagen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten werden, eintreten würden, eintreten könnten oder eintreten sollten.

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem: (i) Aussagen zu den Konzessionsgebieten und deren Mineralvorkommen; (ii) die geplanten Explorations-, Erschließungs- und Bewertungsaktivitäten des Unternehmens auf den Konzessionsgebieten; (iii) die erwarteten Vorteile der Akquisition, einschließlich der Erweiterung des Explorationsportfolios des Unternehmens, der erhöhten Präsenz bei kritischen Mineralzielen und des Potenzials zur Steigerung des langfristigen Shareholder Value; und (iv) das Potenzial der Grenville Provinz, bedeutende Vorkommen an Seltenerdelementen, Niob, Nickel-Kupfer oder anderen kritischen Mineralien zu beherbergen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Plänen, Absichten, Erwartungen und Überzeugungen des Unternehmens und unterliegen bestimmten Annahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass die erforderlichen behördlichen Genehmigungen rechtzeitig erteilt werden, dass Finanzierungen zu angemessenen Bedingungen verfügbar sein werden und dass die Explorationsergebnisse weiterhin das Potenzial der Konzessionsgebiete bestätigen werden.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, stellen diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen, gehören unter anderem: der Zeitpunkt und der Erhalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen; Änderungen der Rohstoffpreise und Marktbedingungen; die Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen; allgemeine wirtschaftliche, geschäftliche und politische Bedingungen; Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralien verbunden sind, einschließlich operativer Risiken, geologischer Unsicherheiten, Umweltrisiken und Unfällen; Änderungen der staatlichen Vorschriften oder Politik; sowie der spekulative Charakter der Exploration und Erschließung von Mineralien. Weitere Informationen zu den Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, finden Sie in den öffentlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse darstellen und dass man sich nicht übermäßig auf sie verlassen sollte. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung getroffen und basieren auf den derzeit verfügbaren Informationen sowie den Einschätzungen, Erwartungen und Meinungen des Managements zu diesem Zeitpunkt. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren.

Der qualifizierte Sachverständige

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) erstellt. Clyde McMillan, P.Geo., Berater des Unternehmens und der qualifizierte Sachverständige gemäß NI 43-101, hat die hierin enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

