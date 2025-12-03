IRW-News: The FUTR Corporation: Nationale US-Plattform für Autokredite unterzeichnet Vertrag zum Kauf von FUTR-Daten

IRW-PRESS: The FUTR Corporation: Nationale US-Plattform für Autokredite unterzeichnet Vertrag zum Kauf von FUTR-Daten

- FUTR unterzeichnet seinen ersten Vertrag mit einer Marke zum Kauf von Daten (Verbraucher-Leads).

- Eine führende nationale US-Plattform für Autokredite (60 Kreditgeber und 3.000 Händler) wird die umfassenden Daten von FUTR nutzen, um hochgradig personalisierte Refinanzierungsangebote zu erstellen.

- FUTR startet das Programm mit 43.000 bestehenden FUTR Payments-Kunden und 250.000 historischen Kunden mit einer Autofinanzierung.

- FUTR wird voraussichtlich einen Umsatzerlös von 50 bis 350 US $ pro erfolgreiche Refinanzierung erzielen.

Toronto, Ontario, 18. September 2025 / IRW-Press / The FUTR Corporation (TSX.V:FTRC / OTCQB:FTRCF)(FWB: QA20; WKN: A4165Y; ISIN: CA3609521057), eine KI-Agenten-App für Verbraucher, freut sich, ihren ersten Markenvertrag für Daten bekannt zu geben. Der Vertrag wurde mit einer nationalen US-amerikanischen Plattform für Autokredite abgeschlossen, die Zugang zu über 60 Kreditgebern und 3.000 unabhängigen Autohändlern hat.

Highlights der Vereinbarung:

- Diese Autokreditplattform wird die umfassenden Daten von FUTR nutzen, um FUTR-Kunden, die dem zugestimmt haben, hochgradig personalisierte Refinanzierungsangebote zu unterbreiten.

- Die Marke wird die umfassenden Daten von FUTR nutzen, um das Eigenkapital im Vermögenswert, die historischen Zinssätze und Zahlungsmethoden sowie die aktuellen Marktzinsen zu ermitteln, um proaktiv Refinanzierungsangebote zu machen, die den Verbrauchern Geld sparen können.

- Die Angebote werden zunächst für die Refinanzierung von Automobilen gelten und später auf Sportboote, Motorräder und andere bewegliche Vermögenswerte ausgeweitet werden.

- Kunden, die Angebote annehmen, nutzen automatisch die FUTR-Zahlungssysteme, um die neuen Kreditraten zu optimieren und zu automatisieren, was zu einer End-to-End-Lösung führt, die Zeit und Geld spart.

FUTR sieht den Ausbau dieser Beziehung in drei Phasen vor:

Phase 1: Alle bestehenden über 43.000 Kunden von FUTR Payments verfügen über aktive Autokredite, die derzeit über die Zahlungsplattformen von FUTR abgewickelt werden, und bilden die erste Zielgruppe für diese Refinanzierungsangebote.

Phase 2: FUTR beabsichtigt, dieses Programm auf seine mehr als 250.000 historischen Kunden auszuweiten.

Phase 3: Die KI-Agenten-App von FUTR, die nach ihrer geschlossenen Beta-Phase öffentlich eingeführt wird, bietet allen Amerikanern mit einem Autoleasingvertrag oder -kredit (mehr als 88 Millionen) die Möglichkeit, ihre Zahlungen über diese einzigartige Zusammenarbeit zu reduzieren.

FUTR wird voraussichtlich zwischen 50 bis 350 US $ pro erfolgreiche Refinanzierung erhalten.

Wir freuen uns darauf, mit der Umsetzung unserer These zu beginnen, dass unsere KI-Agenten-App das Potenzial hat, die Landschaft der digitalen Werbung und Lead-Generierung komplett zu verändern. Unser FUTR Vault, eine Schlüsselkomponente der KI-Agenten-App von FUTR, verfügt über intelligente Dokumentenverarbeitungsfunktionen (IDP), die strukturierte und unstrukturierte Daten aus den in der App verwalteten Dokumenten extrahieren. Die Daten unterscheiden sich aufgrund ihrer höheren Qualität und Genauigkeit erheblich, so Alex McDougall, President von The FUTR Corporation.

Im Zusammenhang mit der Bereitstellung dieser Daten und dieser Leads wird FUTR auch die neu angekündigte Integration mit dem FUTR Data Protocol und dem FUTR Utility Token nutzen, um die Lead-Qualität weiter zu verbessern.

Über The FUTR Corporation

Die KI-Agenten-App von FUTR wurde entwickelt, um Verbrauchern durch ein einzigartiges Belohnungssystem zur Monetarisierung von Daten, personalisierte Angebote und intelligente, agentenbasierte Zahlungs- und KI-gestützte Lebensmanagement-Tools Geld zurückzugeben. Die Plattform ermöglicht es Unternehmen außerdem, Belohnungen dafür zu erhalten, dass sie einwilligungsbasiert bereitgestellte Verbraucherdaten an KI-Agenten weitergeben, während Marken diese Daten nutzen können, um die Personalisierung zu verbessern und die Kosten für die Kundengewinnung erheblich zu senken. www.thefutrcorp.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen (im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze) enthalten, die die aktuellen Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen sind durch Wörter wie glauben, voraussehen, prognostizieren, erwarten, beabsichtigen, planen, werden, können, schätzen und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Diese Aussagen basieren auf den Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Vorhersagen des Unternehmens und umfassen unter anderem Aussagen über den zukünftigen Erfolg der Geschäftstätigkeit des Unternehmens und die Konsolidierung der Stammaktien des Unternehmens. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf bestimmten Annahmen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen und beinhalten Risiken und Unsicherheiten, die schwer zu kontrollieren oder vorherzusagen sind. Eine Reihe von Faktoren könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ergebnissen abweichen. Leser sollten sich daher nicht vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Darüber hinaus gelten diese zukunftsgerichteten Aussagen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und sofern nicht ausdrücklich durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

NÄHERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER:

Weiterführende Informationen über The FUTR Corporation erhalten Sie über: Jason Ewart, EVP, unter der Rufnummer 416-580-0721. Anleger wenden sich bitte per E-Mail an die Investor Relations-Abteilung: ir@futrcorp.com.

Die TSX Venture Exchange und ihr Regulierungsorgan (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82060

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82060&tr=1

