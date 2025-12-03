Positive Vorzeichen an den Märkten – Fokus auf Hugo Boss und Amazon
Makroökonomischer Überblick:
Australien meldet für das dritte Quartal ein Wachstum von 0,4 % gegenüber dem Vorquartal. Damit bleibt die Wirtschaft trotz verfehlter Erwartungen robust und verzeichnet die 16. Wachstumsperiode in Folge. In den USA richtet sich der Blick auf den ISM-Index für den Dienstleistungssektor, der am Nachmittag veröffentlicht wird. Prognosen deuten auf einen leichten Rückgang hin, was die Diskussion über die konjunkturelle Dynamik in der größten Volkswirtschaft der Welt neu beleben könnte.
Im Fokus:
Hugo Boss startet vorbörslich schwächer, nachdem der Konzern am Vorabend seine neue Strategie „Claim 5 Touchdown“ vorgestellt hat. Der Modehersteller kündigt für 2026 ein Jahr der Anpassung an: Straffung von Prozessen, Überarbeitung des Sortiments und Optimierung des Vertriebsnetzwerks sollen die Basis für langfristiges Wachstum schaffen. Kurzfristig bedeutet das jedoch sinkende Umsätze und ein EBIT-Rückgang auf 300 bis 350 Mio. Euro.
Amazon zeigt sich vorbörslich im Plus. Der Cloud-Dienst AWS kündigte auf seiner Entwicklerkonferenz in Las Vegas den Einsatz der Nvidia-Technologie „NVLink Fusion“ für kommende Chip-Generationen an. Damit will Amazon die Leistungsfähigkeit seiner KI-Infrastruktur deutlich steigern und sich im Wettbewerb um die schnellsten Trainingssysteme für große Modelle besser positionieren. Die Kooperation gilt als strategischer Schritt, um AWS für KI-intensive Anwendungen attraktiver zu machen.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX®
|Bull
|UG5AZY
|17,37
|22051,341661 Punkte
|13,57
|Open End
|DAX®/X-DAX®
|Bull
|UG55S2
|28,75
|20900,578506 Punkte
|8,2
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN1AEF
|3,73
|23436,34985 Punkte
|61,03
|Open End
|DAX®/X-DAX®
|Bear
|UG43FC
|18,77
|25643,404478 Punkte
|12,87
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN14YP
|4,91
|23301,993963 Punkte
|46,85
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.12.2025; 09:40 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Broadcom Inc.
|Call
|UG2UDD
|8,62
|350,00 USD
|2,59
|13.01.2027
|Apple Inc.
|Call
|UG7NAP
|4,09
|285,00 USD
|3,75
|16.06.2027
|Snowflake Inc.
|Call
|UN18Z1
|1,04
|270,00 USD
|9,45
|17.12.2025
|Safran S.A.
|Call
|UG9FLV
|0,42
|340,00 EUR
|13,02
|18.03.2026
|Spotify Technology S.A.
|Call
|UN06M9
|5,94
|720,00 USD
|8,35
|13.01.2027
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.12.2025; 09:40 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|E.ON SE
|Long
|UG4KJ1
|1,71
|13,916055 EUR
|11
|Open End
|Sixt SE
|Long
|HD8GBT
|1,30
|57,468953 EUR
|6
|Open End
|Volkswagen AG Vz.
|Long
|UG0TBF
|13,74
|80,975407 EUR
|5
|Open End
|BNP Paribas S.A.
|Long
|UG668Y
|1,48
|67,583831 EUR
|10
|Open End
|DAX®
|Long
|UG5Z1R
|4,87
|21558,425334 Punkte
|11
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.12.2025; 09:40 Uhr;
