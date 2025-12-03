Positive Vorzeichen an den Märkten – Fokus auf Hugo Boss und Amazon

Der DAX startet mit Rückenwind in den Handel, getragen von einer freundlichen Grundstimmung an den internationalen Märkten. Auch die US-Indizes präsentieren sich vorbörslich robust, während der Nikkei in Tokio weiter zulegt. Anleger richten ihren Blick heute vor allem auf frische makroökonomische Impulse und Unternehmensnachrichten.

Makroökonomischer Überblick: Australien meldet für das dritte Quartal ein Wachstum von 0,4 % gegenüber dem Vorquartal. Damit bleibt die Wirtschaft trotz verfehlter Erwartungen robust und verzeichnet die 16. Wachstumsperiode in Folge. In den USA richtet sich der Blick auf den ISM-Index für den Dienstleistungssektor, der am Nachmittag veröffentlicht wird. Prognosen deuten auf einen leichten Rückgang hin, was die Diskussion über die konjunkturelle Dynamik in der größten Volkswirtschaft der Welt neu beleben könnte. Im Fokus: Hugo Boss startet vorbörslich schwächer, nachdem der Konzern am Vorabend seine neue Strategie „Claim 5 Touchdown“ vorgestellt hat. Der Modehersteller kündigt für 2026 ein Jahr der Anpassung an: Straffung von Prozessen, Überarbeitung des Sortiments und Optimierung des Vertriebsnetzwerks sollen die Basis für langfristiges Wachstum schaffen. Kurzfristig bedeutet das jedoch sinkende Umsätze und ein EBIT-Rückgang auf 300 bis 350 Mio. Euro. Amazon zeigt sich vorbörslich im Plus. Der Cloud-Dienst AWS kündigte auf seiner Entwicklerkonferenz in Las Vegas den Einsatz der Nvidia-Technologie „NVLink Fusion“ für kommende Chip-Generationen an. Damit will Amazon die Leistungsfähigkeit seiner KI-Infrastruktur deutlich steigern und sich im Wettbewerb um die schnellsten Trainingssysteme für große Modelle besser positionieren. Die Kooperation gilt als strategischer Schritt, um AWS für KI-intensive Anwendungen attraktiver zu machen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bull UG5AZY 17,37 22051,341661 Punkte 13,57 Open End DAX®/X-DAX® Bull UG55S2 28,75 20900,578506 Punkte 8,2 Open End DAX® Bull UN1AEF 3,73 23436,34985 Punkte 61,03 Open End DAX®/X-DAX® Bear UG43FC 18,77 25643,404478 Punkte 12,87 Open End DAX® Bull UN14YP 4,91 23301,993963 Punkte 46,85 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.12.2025; 09:40 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Broadcom Inc. Call UG2UDD 8,62 350,00 USD 2,59 13.01.2027 Apple Inc. Call UG7NAP 4,09 285,00 USD 3,75 16.06.2027 Snowflake Inc. Call UN18Z1 1,04 270,00 USD 9,45 17.12.2025 Safran S.A. Call UG9FLV 0,42 340,00 EUR 13,02 18.03.2026 Spotify Technology S.A. Call UN06M9 5,94 720,00 USD 8,35 13.01.2027

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.12.2025; 09:40 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit E.ON SE Long UG4KJ1 1,71 13,916055 EUR 11 Open End Sixt SE Long HD8GBT 1,30 57,468953 EUR 6 Open End Volkswagen AG Vz. Long UG0TBF 13,74 80,975407 EUR 5 Open End BNP Paribas S.A. Long UG668Y 1,48 67,583831 EUR 10 Open End DAX® Long UG5Z1R 4,87 21558,425334 Punkte 11 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.12.2025; 09:40 Uhr;

