Scout24 startet bisher größten Aktienrückkauf über 500 Mio Euro

München, 03. Dez (Reuters) - Der Immobilienanzeigen-Portalbetreiber Scout24 will in den nächsten zweieinhalb Jahren eigene Aktien für bis zu einer halben Milliarde Euro zurückkaufen.

Der Rückkauf, mit dem nicht genutztes Kapital an die Aktionäre ausgeschüttet wird, soll in den nächsten Wochen beginnen und bis längstens zum zweiten Quartal 2028 laufen, wie Scout24 am Mittwoch in München mitteilte. Für den Betreiber von "Immoscout24" ist es der bisher größte Aktienrückkauf. Gemessen am Börsenwert von 6,5 Milliarden Euro könnte das Dax-Unternehmen zum aktuellen Aktienkurs bis zu 7,7 Prozent des Grundkapitals erwerben. Scout24 hatte nach dem 2,84 Milliarden Euro schweren Verkauf des Auto-Anzeigenportals Autoscout24 2020 begonnen, in großem Stil Aktien zurückzukaufen.

Der laufende, im April gestartete Aktienrückkauf über 100 Millionen Euro soll dafür schneller als geplant abgeschlossen werden. Statt bis zum 3. Juni 2026 will sich Scout24 damit nur noch bis 23. Januar Zeit nehmen. Bis Ende November hat das Unternehmen bereits Aktien für gut 75 Millionen Euro erworben.

